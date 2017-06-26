Как в Беларуси реку взять в аренду, и почему рыбаки выступают против

В Беларуси появился новый тренд – аренда рек. Гомельские власти сейчас предлагают всем желающим арендовать 15 километров Сожа. А накануне большое возмущение вызвала сдача в аренду 91 километра реки Припять. Возмущенные рыбаки и местные жители заявляли, что аукцион прошел нечестно: в нем принимала участие только Мозырская организация Белорусского общества охотников и рыболовов – она же и победила. Местные рыбаки после этого собрали подписи и обратились в прокуратуру Гомельской области.



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Почему любители посидеть с удочкой страстно выступают против "всех этих аренд", и как объясняют свою позицию чиновники, разбирался Sputnik.

Наглые пишут жалобы

Арендовать не берега, а саму воду в реках в Беларуси разрешено по закону уже давно, пояснили Sputnik в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

В указе №580 от 8 декабря 2005 года предусмотрено, что арендовать водоток могут только юридические лица. Они обращаются в райисполком и проводят определенные процедуры: разрабатывают рыбоводно-биологическое обоснование, собирают пакет документов. После чего по нему принимается решение. И процесс этот, отметили собеседники, занимает значительное время и требует особых усилий.

Тем не менее белорусские рыбаки выступают против "этих аренд", отмечая, что в союзе между государством и юрлицами они выступают третьими лишними и страдают от этого больше всего.

"Почему я должен платить ни-за-что?!" – возмущается рыбак со стажем Леонид Полевой. Такое негативное отношение, причем именно к аренде рек, по его словам, присутствует во всем рыболовном сообществе.

"Если озера, сдающиеся в аренду, заселяют рыбой, и там понятно, за что платишь, то на реке рыба проходящая", – пояснил свою позицию собеседник Sputnik.

Минчанин отметил, что государство у нас с социальным уклоном. В связи с чем он "вообще не понимает, почему должен платить какому-то дяде".

В этой ситуации большую роль играют деньги, считает Полевой. Частные организации, обращаясь в райисполком, обещают, что облагородят участок, зарыбят его. Государство на это соглашается, тем более что лишняя копейка в казне не помешает. В итоге они обещания не выполняют и стараются отбить у рядовых граждан деньги за аренду и не только. К слову, аренда, по признаниям рыбака, на самом деле не очень-то и дорогая.

"Арендодатель платит деньги в казну и старается отбить у обычных рыбаков. Но мы-то не хотим свою копеечку отдавать на ветер", – пояснил собеседник Sputnik.

Отдых "больших людей"

Чаще всего реки сдаются в аренду на юге страны – Березина, Припять… Обычно рыбаки эти места игнорируют. Особо настойчивые пишут жалобы в райисполкомы и вышестоящие учреждения. Есть те, кто идет в обход закона.

"Сел человек и сидит. Подходит к нему мужик с бейджиком, мол, товарищ, заплати. Тот: "Я тут отдыхаю, я просто турист". Берет и уезжает. Тот что, милицию вызывать будет?" – говорит Полевой.

В остальном рыбалка в Беларуси абсолютно бесплатна, то есть за ловлю рыбы с граждан не берут деньги. При этом те рыболовы, кто входит в Белорусское общество рыболовов и охотников, платят членский взнос – одну базовую в год.

На форуме Большого рыболовного интернет-клуба (БРИК), крупнейшем тематическом ресурсе байнета, тема аренды рек – в топовых. Большинство людей высказываются, что таким образом их лишают права отдыха.

"Для элиты белорусского общества вся аренда и придумана, чтоб отвадить люд непотребный от мест отдыха "больших людей", чтоб им не мешали отдыхать от дел праведных всякие там рыбаки", – написал один участник интернет-клуба.

"Для меня единственный доступный отдых – съездить на несколько дней на берег реки, а теперь и за это придется платить… Грустно как-то совсем становится", – отметил другой пользователь форума.

Некоторые не против платно порыбачить, но говорят, что система не отлажена, и арендаторы ведут себя нечестно.

"А что делать с арендатором, если он "мутит"? Вы заплатили, а он квитанцию не выдал", – подкрепляют свою позицию примером рыбаки.

Другие жалуются на местные власти: отмечают, что в некоторых случаях они подыгрывают арендаторам.

"Жена арендатора работает председателем сельского совета, на территории которого находится объект. В прошлом году жители деревни отбились, обратившись письменно в Минприроды и Инспекцию охраны животного и растительного мира при президенте. В этом году никто даже не знал, что уже прошли торги и есть решение исполкома. Опять собираются подписи и готовится обращение", — рассказал участник дискуссии.

Заводнение пересыхающего колодца

Все рыбаки на форуме сходятся в одном: список мест, бесплатных для рыболовства, стремительно сокращается, чем они очень обеспокоены. По их мнению, сдавать в аренду нужно не воду, а берега рек, которые было бы не лишним благоустроить. Тогда и рыбаки, и рядовые граждане с удовольствием бы платили за посещение реки.



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"Брать в аренду именно участок земли у берега для создания инфраструктуры под рыбалку, туризм, отдых. И предлагать аренду именно этой инфраструктуры населению, с обязательной возможностью выбора – бесплатно на речке в палатке либо платно на речке в домике, беседке и т. д. Аренда самого водотока абсурдна, как и идея отдать во временное пользование самогонный аппарат вместе с самогоном, озвученная в фильме "Зеленый фургон". И все эти мероприятия по зарыблению водотоков, по своей сути, это очень похоже на процесс заводнения конкретного пересыхающего колодца", – констатировал один из белорусских рыбаков.

Дело сдвинулось с мертвой точки

И все же есть подвижки в этой ситуации. В конце июня стало известно, что мозырским активистам удалось одержать первую победу в деле аренды Припяти: прокуратура Гомельской области решила пересмотреть вопрос целесообразности заключения договора с Мозырской организации БООР.

К решению проблемы подключилось и Министерство сельского хозяйства и продовольствия: на рассмотрение главы государства вынесен нормативный акт, в котором предлагается вообще отменить возможность аренды рек в Беларуси.