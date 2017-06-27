Молдавская диаспора готовит вопросы к визиту Игоря Додона

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Приезд в Беларусь президента Молдовы Игоря Додона ожидается 12-13 июля. Визит состоится по приглашению правительства и президента Беларуси, сообщила в МПЦ Sputnik руководитель общественного объединения "Община молдаван" в Беларуси Антонина Валько.

По ее словам, молдавская диаспора готовится к встрече с Игорем Додоном, которая состоится 12 июля. Вопросы в ходе визита будут обсуждаться самые разные.

"У молдаван, проживающих в Беларуси, есть вопросы к президенту Молдовы. Есть вопрос об оказании медицинской помощи лицам без гражданства Беларуси, особенно это касается пенсионеров. Считаю, что это один из самых главных вопросов", — отметила Антонина Валько.

На сегодняшний день в Беларуси проживает три тысячи молдаван, которые имеют белорусское гражданство. По оценкам молдавской дипмиссии, сопоставимое число молдаван проживает в Беларуси без белорусского паспорта.