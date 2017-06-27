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Молдавская диаспора готовит вопросы к визиту Игоря Додона

28.06.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. Приезд в Беларусь президента Молдовы Игоря Додона ожидается 12-13 июля. Визит состоится по приглашению правительства и президента Беларуси, сообщила в МПЦ Sputnik руководитель общественного объединения "Община молдаван" в Беларуси Антонина Валько.

Молдавская диаспора готовит вопросы к визиту Игоря Додона
© Фото: Правительство Республики Молдова
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По ее словам, молдавская диаспора готовится к встрече с Игорем Додоном, которая состоится 12 июля. Вопросы в ходе визита будут обсуждаться самые разные.

"У молдаван, проживающих в Беларуси, есть вопросы к президенту Молдовы. Есть вопрос об оказании медицинской помощи лицам без гражданства Беларуси, особенно это касается пенсионеров. Считаю, что это один из самых главных вопросов", — отметила Антонина Валько.

На сегодняшний день в Беларуси проживает три тысячи молдаван, которые имеют белорусское гражданство. По оценкам молдавской дипмиссии, сопоставимое число молдаван проживает в Беларуси без белорусского паспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе официального визита президента Молдовы в Минск запланирована встреча с активистами молдавской диаспоры, проживающими в Беларуси.

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