|
Молдавская диаспора готовит вопросы к визиту Игоря Додона
28.06.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Приезд в Беларусь президента Молдовы Игоря Додона ожидается 12-13 июля. Визит состоится по приглашению правительства и президента Беларуси, сообщила в МПЦ Sputnik руководитель общественного объединения "Община молдаван" в Беларуси Антонина Валько.
По ее словам, молдавская диаспора готовится к встрече с Игорем Додоном, которая состоится 12 июля. Вопросы в ходе визита будут обсуждаться самые разные.
"У молдаван, проживающих в Беларуси, есть вопросы к президенту Молдовы. Есть вопрос об оказании медицинской помощи лицам без гражданства Беларуси, особенно это касается пенсионеров. Считаю, что это один из самых главных вопросов", — отметила Антонина Валько.
На сегодняшний день в Беларуси проживает три тысячи молдаван, которые имеют белорусское гражданство. По оценкам молдавской дипмиссии, сопоставимое число молдаван проживает в Беларуси без белорусского паспорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе официального визита президента Молдовы в Минск запланирована встреча с активистами молдавской диаспоры, проживающими в Беларуси.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии