Бесплатный Wi-Fi, спортзал, дворик для отдыха. Что предлагают туристам в витебских хостелах

Перед «Славянским базаром» корреспондент «Бизнес-портал Витебска» узнала, какие условия для гостей предлагают два хостела, которые находятся в областном центре.





Хостел «Х.О.»

Первый хостел — «Х.О.» — появился в Витебске в 2010 году. Он же стал первым в Беларуси. На наши вопросы ответил его директор — Сергей Слюсарь.

— Как родилась идея открыть хостел? Оправдала ли она себя?

— Мысль открыть хостел родилась во время путешествий по Европе. Будучи студентами, мы часто искали там варианты недорого проживания. А позже решили организовать что-то подобное и в Витебске. Идея не оправдала себя до конца. Витебск считается туристическим городом, но большая часть приезжих — россияне. Кризис в стране-соседке неблагоприятно сказался на белорусской туристической индустрии. Круглогодичным наполнением «Х.О.» похвастаться не может. Самый благополучный для нас сезон — во время «Славянского базара». Поэтому решили приглашать студентов-заочников, командировочных, спортивные команды и музыкальные коллективы, которые приезжают в Витебск. Однако конкурировать с людьми, сдающими квартиры, очень тяжело.

— За счет чего проживание получается бюджетным?

— Хостел предполагает наличие минимальных удобств. Люди живут в номерах, нередко рассчитанных на более 10 человек. Душ и туалет общие. Готовить пищу и мыть посуду нужно самому. Впрочем, современные хостелы часто имеют одноместные, двухместные и трехместные номера, предлагают гостям завтраки или располагают собственным баром.





— Какими фишками может похвастаться ваш хостел?

— Прежде всего, расположением в самом центре города, рядом с ратушей. За несколько минут можно дойти до Летнего амфитеатра, Свято-Воскресенского храма и Успенского собора. У нас есть полностью оснащенная кухня, на всей территории — бесплатный Wi-Fi. Любой гость может воспользоваться компьютером с выходом в интернет, который находится в холле. Есть стиральная машина, библиотека, настольные игры. Обеспечиваем экскурсионные услуги для туристов.

Хостел «На Октябрьской»

Здесь меня встречает приветливая администратор Марина Бируля.





В помещении чисто, уютно. И прохладно, что особенно чувствуется после уличной жары. Из-за большого потока гостей Марина предлагает изучить все самостоятельно.

На втором этаже — жилые комнаты и мини-кухня, на первом — спортзал. Можно заказать и сауну. Правда, за дополнительную плату. Рядом со зданием — уютный внутренний дворик. Здесь можно посидеть в гамаке с чашкой чая или устроить барбекю.

В номерах все стандартно: кровати, маленькие столики, набор полотенец. Кухня небольшая, есть посуда, холодильник, микроволновая печь, все необходимое для чаепития.





Куда интереснее оказывается первый этаж. Сразу с ресепшна попадаешь в просторный спортзал. Здесь есть и тренажеры, и бильярд, и настольный теннис. И даже инструктор.

— Индивидуальных занятий не провожу, — смеется мужчина. — Но подсказать, что и как — всегда пожалуйста.





Как выяснилось, раньше в помещении был бизнес-центр. Затем хозяевам пришло в голову оригинальное решение: небольшие офисы превратили в жилые комнаты, а спортзал сделали фишкой заведения.

Марина, разместив гостей, дает практические советы экономным туристам.

— У каждого человека свой характер и привычки. Проблем из-за совместного проживания не возникает?

— Не возникает. За полтора года работы у нас не было ни одного конфликта. Бронируя место в хостеле, большинство понимает специфику такого проживания. Мы стараемся предоставить каждому максимум комфорта. Люди отвечают взаимностью: не шумят. Многие знакомятся и в следующий раз приезжают вместе.

Однажды нас очень просили разрешить привезти таксу. Уверили, что собака воспитанная и не доставит другим дискомфорта. Мы пошли на уступки, и нас не подвели. Пес оказался настоящий модником. Щеголял то в тельняшке, то во фраке.





— Что посоветуете тем, кто останавливается в хостеле впервые?

— Хостел — не пятизвездочный отель (смеется). В сезон здесь бывает много гостей, нередко образовывается очередь в душ. У нас были клиенты, которые мало что знали о хостелах. Выбрали такой вариант, так как больше ничего не нашли. Для всех гостей мы проводим подробную экскурсию. Кто-то настроен немного скептически, но уезжают все в прекрасном настроении. Если понимать, что хостелы имеют свои особенности, ничего страшного в них нет.

Оба витебских хостела произвели довольно приятное впечатление. Конечно, такой вариант размещения является скорее молодежным. Здесь может достаться место на втором этаже двуспальной кровати или соседи, которые любят гулять до поздней ночи. Минимальный, но все-таки комфорт компенсируется невысокой ценой за проживание.

Кстати, в Витебске планируют открыть еще один хостел. Составит ли он конкуренцию двум существующим — покажет время.