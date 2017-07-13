Катя и Лена Насковец — сестры-близняшки. Леша и Саша Устиновичи братья-близнецы. Скоро фамилия у ребят будет общая — Устинович. 29 сентября Катя выходит замуж за Сашу, а Лена станет женой Леши. Парочки уже подали заявления в загс, и вот счастливые рассказывают, как же в их жизни все так необычно получилось.



Лена, Леша, Катя, Саша (слева направо).

Погода хорошая, мы в парке Горького. Идем, беседуем, а люди вслед оборачиваются.

— Иногда в метро или автобусе из-за спины слышишь: «Глянь, глянь, какие одинаковые», — говорит Саша. — А недавно ехали вчетвером, мужик смотрел, смотрел на нас и вдруг не выдержал: «Это вы так похожи, или у меня двоится?». Хотя, как для нас, мы вообще разные. У Леши, например, лицо более круглое, а у меня овальное.

— А нас с Леной всегда путали — и в школе, и в колледже, — продолжает Катя. — Сейчас, когда работаем в торговом доме «Восточный», у покупателей иногда шок: «Ой, а как это вы на кассе, вы же меня только что в мясном отделе отпускали?» Улыбаемся: «Да это сестра».

Зато по характеру, уверяют ребята, девушки и парни между собой совсем отличаются. Лена и Саша более спокойные, а Катя и Леша — шебутные.

— Как-то вы противоположно притянулись?

— Ну так плюс всегда идет к минусу, — смеется Саша. — Физика!

«Сразу Саша мне не понравился»

Сработали эти законы физики совсем недавно — в январе. Первыми «попали» Леша и Лена.

— Как-то приятель рассказал, что дружит с парнем, у которого есть брат-близнец, — Лена вспоминает, как все начиналось. — Я обронила: вот здорово было бы с ним познакомиться. Тот ответил: хорошо, и как-то вечером ребята встретили меня с работы.



Лена и Леша

— Это была любовь с первого взгляда, — общительный Леша вдруг засмущался. — Мы поболтали, провели Лену домой. Потом я написал ей в соцсетях, потом — позвонил, и через неделю пригласил на свидание.

У Кати с Сашей случилось все наоборот.

Был февраль. Леша собирал друзей, и Лена в гости взяла с собой Катю. А к брату как раз из Молодечно ненадолго приехал Саша. Так все вчетвером и познакомились.

— Саша мне сразу не понравился, — продолжает Катя. — Весь какой-то высокомерный, только и говорил, что про работу. Я подумала: ну что за человек? Его кроме денег еще хоть что-то интересует?

Саша смеется:

— А я решил: какая симпатичная девчонка.

После этого Саша и Катя не виделись и не общались, но недолго.

Восьмого марта Леша опять пригласил к себе друзей. И снова Катя и Саша оказались в одной компании.

— Мы поговорили, и я поняла, что он очень хороший, нам есть о чем поговорить, — признается Катя. — Назавтра, когда Лена собиралась к Леше на свидание, я попросила позвать меня и Сашу.



Леша и Лена, Катя и Саша (сверху вниз). Фото: личный архив

— Я согласилась, это же не сложно, — слово за Леной. — Я сразу почувствовала: они будут вместе. Почему? Просто заметила, как Саша на сестру смотрит. Но самое интересное в нашей истории, папа когда услышал, что у моего парня есть брат-близнец, посмотрел на Катю и говорит: «Девчонки, вы попали».

— А я ведь в тот момент с Сашей еще даже не познакомились, — смеется Катя.

— В общем, сходить для эксперимента за сестру вам не пришлось.

— Почему? — смеется Лена. — Лет пять назад я встречалась с парнем, который учился в институте МЧС. Он заболел и попал в больницу. Вечером мне нужно было завезти ему сок и ужин, а тут как на зло на работе задерживают.

— Сестра позвонила и попросила съездить, — продолжает Катя. — А парень-то не знал, что у Лены есть близнец, и подмены не заметил. И вот сидим мы в палате, разговариваем…



Катя и Саша.

— И тут забегаю я, — улыбается вторая сестра. — Довольная, успела! У парня шок. Он побелел, мы испугались, как бы его сейчас откачивать не пришлось. В общем, после этого случая, каждая из нас сама разбирается со своими делами.

— А с парнем что?

— Все хорошо, — возвращается к старому случаю Лена. — Но он оказался не моим человеком.

«Друзья постоянно спрашивали, когда свадьба?»

Зато родители парней и девушек необычности парочек не удивились. А когда между собой раззнакомились, оказалось, у мам и пап много общих приятелей. И это при том, что живут семьи в разных городах. Насковцы — в Минске, Устиновичи — в Молодечно.

— Как только друзья узнали, что я встречаюсь с Леной, — говорит Леша, — А Катя с Сашей, стали шутить «Когда свадьба?».

— И однажды перед всеми я для смеха ответила: 29 сентября, — продолжает Катя.

— А что 29 сентября?

— Вообще ничего, просто первая дата, которая в голову пришла. Ребята вдруг притихли, поменяли тему, а дата эта потом забылась, — продолжает девушка.





А когда в июне стали выбирать, когда же расписаться, вспомнили про 29 сентября — как раз, оказалось, пятница.

В загс отправились вместе. Первыми за бланками зашли Леша и Лена. Сотрудница выдала им экземпляры для заполнения, после «спасибо» ребята попросили еще дубликат. Пояснили: «Там у нас еще двое таких же сидят».

Женщина на фразу внимания особо не обратила, но бланки выдала.

— Мы ушли заполнять, и вернулись уже вчетвером, — вспоминает Леша. — Сотрудница как стояла, так и села. Говорит: одинаковые. Открыла паспорта, посмотрела: и тут тоже одинаковые.

Шок у женщины был недолгим и она даже предложила влюбленным сделать совместную регистрацию. Так интереснее да и гостей делить не придется.

Кстати, о гостях, все, услышав, что приглашены на двойную свадьбу, отвечают: супер. То, что торжество одно, а подарков придется нести два, никого не возмутило. По крайней мере, смеются парочки, пока не возмутило.

— А вы всегда, — спрашиваю у сестер, — хотели замуж в один день?

— Нет, — отвечает Лена. — Только когда с ребятами стали встречаться. Такие совпадения ведь редко встречаются, вот и решили: двойная свадьба — это интересно. У нас с Катей будут похожие платья, а у ребят одинаковые костюмы.

— Как думаете, почему так произошло, что две сестры влюбились в двух братьев?

— Судьба, — отвечают.