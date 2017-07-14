Психолог рассказал, как вычислить домашнего тирана еще при знакомстве

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Семейный психолог, разработчик практического руководства "Национальная модель комплексной работы с мужчинами-агрессорами в Беларуси" Роман Крючков рассказал Sputnik, какие мужчины применяют насилие по отношению к женщинам и как их вычислить уже на этапе знакомства.

Модель поведения мы выносим из семьи

Вырастить агрессора можно почти из любого мальчика, если неправильно его воспитывать, отмечает Роман Крючков. В психологии есть такое понятие, как межпоколенная трансляция поведения. Например, папа бьет маму, а их сын, глядя на все это, запоминает и воспроизводит ту же самую модель уже в своей жизни.

Однако агрессоры вырастают и в неполных семьях. Любой мальчик нуждается в мужском примере, а когда его нет, то образовавшийся вакуум он пытается заполнить чем может. Ребенок копирует поведение старших, и не всегда выбирает правильные примеры. Из-за отсутствия адекватной модели черты его характера могут приобретать гротескную форму. Например, он начинает пытаться вести себя как мачо.



© Pixabay Семейный психолог Роман Крючков

Бывшая сама напросилась

Вычислить агрессора можно уже при знакомстве. Психолог советует женщинам избегать тех избранников, которые, например, не хотят рассказывать о своей жизни и семье. И, скорее всего, не зря. Вероятно у них есть свои скелеты в шкафу.

О многом может рассказать отношение мужчины к слабым, — детям, старикам и животным. Если он хладнокровно причиняет им вред, значит то же самое будет делать и по отношению к женщине. Кроме того, у агрессора могут быть частые перемены настроения. Сейчас спокойный, через час агрессивный или грустный.

Домашние тираны, рассказывая о своих прошлых отношениях, часто стремятся переложить вину за своих поступки на бывшую. В том числе могут признаваться, что применяли к ней насилие, и убеждать, что это она вынуждала его делать, или спровоцировала.



© Flickr/ Adam Jones Граффити за ликвидацию насилия в отношении женщин

Ходьба по кругу

Что делать женщине, если она уже живет с таким человеком? В первую очередь, понять, что в большинстве случаев ее мужчина не изменится. Только в том случае, если сам очень сильно этого захочет и научится себя контролировать.

Насилие происходит в несколько этапов. Случается семейная ссора, во время которой внутри тирана растет агрессия, но справиться с ней конструктивным способом он не может, поэтому с его стороны следует замах или удар. В некоторых случаях он может прибегать к психологическому воздействию в виде оскорблений или угроз. На женщин это воздействует не менее сильно, чем физическая расправа.

Рано или поздно агрессор понимает, что постоянно враждовать с партнершей нет смысла. У него может появиться стыд и даже страх, что та обратиться в правоохранительные органы. В результате чего он принимается ею манипулировать. Чаще всего задаривает пострадавшую подарками или просит у нее прощения.

Женщина в этот момент испытывает амбивалентные чувства. Не знает, что делать, ведь она понимает, что зависит от мужа, и думает, что любит его. Хотя чаще всего речь идет об уже сформированной психологической зависимости. Поэтому когда она принимает раскаяние мужа за чистую монету, ситуация снова повторяется.

Роман Крючков отмечает: поможет измениться мужчине только психотерапия.

В Минске с агрессорами работают в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей. Порядка 75% клиентов Романа Крючкова после продолжительной работы прекращают применять насилие.