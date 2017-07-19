МГЛУ: самый высокий проходной балл – на переводчиков

МИНСК, 20 июл – Sputnik. Проходные баллы в Минский городской лингвистический университет согласно предварительным данным выросли в текущем году, в лидерах по-прежнему переводческий факультет.



© Sputnik / Виктор Толочко БГПУ: проходные баллы заметно выросли

Проходные баллы в белорусские вузы в 2017-м заметно увеличились: на ряде специальностей рост составил до 80 пунктов по сравнению с прошлым годом. Выросли проходные баллы и в ведущий лингвистический вуз Беларуси – МГЛУ.

Так, чтобы поступить на переводческий факультет и изучать английский язык, необходимо было иметь минимум 371 балл из 400. Также востребованы среди абитуриентов специальности с изучением китайского и японского языков: туда необходимо было набрать минимум 366 баллов. На факультете межкультурных специальностей для изучения английского проходной балл составил 362.

Самые низкие проходные баллы – для тех, кто хочет изучать испанский язык на факультете межкультурных коммуникаций и французский язык на факультете французского языка: 256 и 311 соответственно.

Среди лингвистических специальностей в других вузах один из самых высоких проходных баллов – на факультете социокультурных коммуникаций. В среднем же проходные баллы для будущих лингвистов в других университетах ниже.