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Минское метро запретило ездить на гироскутерах
20.07.2017 14:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Объявление о запрете гироскутеров в минском метрополитене появилось в четверг на станциях, передает корреспондент Sputnik.
В метрополитене ранее было запрещено кататься на роликах или скейте, а также велосипеде. В самом метро поясняют запреты требованиями безопасности.
"Раньше не было такой повальной моды на гироскутеры, а недавно был случай, что парень упал на нем с лестницы", — пояснил Sputnik пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Кузьмин.
По словам собеседника агентства, теперь на гироскутерах ездить в метрополитене нельзя — как и на любом другом виде транспорта, с которого можно упасть. "А если человек упадет на пути?" — задался вопросом Кузьмин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Объявление о запрете гироскутеров в минском метрополитене
В то же время, запрета на пронос в метро гироскутеров или роликов нет — они могут быть у пассажира, но на них строжайше запрещено ездить.
"Это нормальная практика метрополитена во всем мире — нормы предосторожности и безопасности", — заключили в минском метро.
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Гироскутеры, как и скейты или ролики, проносить с собой в метро можно - но не ездить на них.
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