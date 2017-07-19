Минское метро запретило ездить на гироскутерах

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Объявление о запрете гироскутеров в минском метрополитене появилось в четверг на станциях, передает корреспондент Sputnik.

В метрополитене ранее было запрещено кататься на роликах или скейте, а также велосипеде. В самом метро поясняют запреты требованиями безопасности.

"Раньше не было такой повальной моды на гироскутеры, а недавно был случай, что парень упал на нем с лестницы", — пояснил Sputnik пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Кузьмин.

По словам собеседника агентства, теперь на гироскутерах ездить в метрополитене нельзя — как и на любом другом виде транспорта, с которого можно упасть. "А если человек упадет на пути?" — задался вопросом Кузьмин.



© Sputnik / Виктор Толочко Объявление о запрете гироскутеров в минском метрополитене

В то же время, запрета на пронос в метро гироскутеров или роликов нет — они могут быть у пассажира, но на них строжайше запрещено ездить.

"Это нормальная практика метрополитена во всем мире — нормы предосторожности и безопасности", — заключили в минском метро.