В Клющанах на месте сгоревшего храма построят часовню

Епископ Гродненский Александр Кашкевич объявил о сборе средств на строительство часовни в Клющанах (Островецкий район) на месте старинного деревянного костела святого Иоахима, который сгорел в июне. Об этом сообщает официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси.



Фото: photocentra.ru

Деревянный храм был возведен в 1726 году и действовал до 1948 года. В 1990-х костел восстановили, повторное его освящение состоялось в 1993 году.

Сбор пожертвований во всей Гродненской епархии пройдет в воскресенье, 6 августа. «От имени клющанских верующих обращаюсь к вам с просьбой быть солидарными и собрать пожертвования на постройку часовни, которая должна появиться на месте утраченного храма», — говорится в распоряжении Александра Кашкевича.

Как сообщалось, из-за пожара без храма остались прихожане десяти населенных пунктов. Основная версия — неисправность электросетей и электрооборудования.

Костел в Клющанах — место, где в начале ХХ века нес служение отец Константин Степович (поэт Казимир Свояк).