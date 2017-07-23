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В Клющанах на месте сгоревшего храма построят часовню

24.07.2017 21:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Епископ Гродненский Александр Кашкевич объявил о сборе средств на строительство часовни в Клющанах (Островецкий район) на месте старинного деревянного костела святого Иоахима, который сгорел в июне. Об этом сообщает официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси.


Фото: photocentra.ru

Деревянный храм был возведен в 1726 году и действовал до 1948 года. В 1990-х костел восстановили, повторное его освящение состоялось в 1993 году.

Сбор пожертвований во всей Гродненской епархии пройдет в воскресенье, 6 августа. «От имени клющанских верующих обращаюсь к вам с просьбой быть солидарными и собрать пожертвования на постройку часовни, которая должна появиться на месте утраченного храма», — говорится в распоряжении Александра Кашкевича.

Как сообщалось, из-за пожара без храма остались прихожане десяти населенных пунктов. Основная версия — неисправность электросетей и электрооборудования.

Костел в Клющанах — место, где в начале ХХ века нес служение отец Константин Степович (поэт Казимир Свояк).

 
 
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Как сообщалось, из-за пожара без храма остались прихожане десяти населенных пунктов. Основная версия - неисправность электросетей и электрооборудования.

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