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В Клющанах на месте сгоревшего храма построят часовню
24.07.2017 21:21 — Новости Общества | Tut.by
Епископ Гродненский Александр Кашкевич объявил о сборе средств на строительство часовни в Клющанах (Островецкий район) на месте старинного деревянного костела святого Иоахима, который сгорел в июне. Об этом сообщает официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси.
Деревянный храм был возведен в 1726 году и действовал до 1948 года. В 1990-х костел восстановили, повторное его освящение состоялось в 1993 году.
Сбор пожертвований во всей Гродненской епархии пройдет в воскресенье, 6 августа. «От имени клющанских верующих обращаюсь к вам с просьбой быть солидарными и собрать пожертвования на постройку часовни, которая должна появиться на месте утраченного храма», — говорится в распоряжении Александра Кашкевича.
Как сообщалось,
Костел в Клющанах — место, где в начале ХХ века нес служение отец Константин Степович (поэт Казимир Свояк).
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