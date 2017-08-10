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Суд за наркотики в Минске: раскаялся и за решетку не отправили

11.08.2017 17:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Судом Фрунзенского района Минска оглашен приговор по уголовному делу о незаконных без цели сбыта приобретении и хранении минчанином 1,47 г марихуаны, сообщили в Верховном суде Беларуси.

Обвиняемый был задержан сотрудниками милиции, когда он находился в автомобиле BMW X3 и имел при себе пакетик с наркотиками.

Суд за наркотики в Минске: раскаялся и за решетку не отправили
© Sputnik Табылды Кадырбеков
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"30-летний минчанин 11 августа признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств и ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года", сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Судом было установлено, что обвиняемый приобрел для собственного употребления без цели сбыта опасное наркотическое средство марихуану, массой не менее 1,47 грамма.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал себя виновным.

В суде также отметили, что "чистосердечное раскаяние в совершении преступления и признание вины обвиняемым судом признается смягчающим ответственность обстоятельством".

По словам собеседников Sputnik, санкция ч.1 ст.328 предусматривает два вида наказания — ограничение свободы и лишение свободы.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств дела, а также личности обвиняемого, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения обвиняемому наказания, связанного с лишением свободы, сказали в Верховном суде.

Там также отметили, что суд при вынесении приговора учел, что обвиняемый судимости не имеет, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, имеет постоянное место жительства и трудоустроен.

Поэтому суд пришел к выводу о возможности назначения ему наказания, не связанное с лишением свободы, а ограничился так называемой "домашней химией".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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