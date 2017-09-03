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Похолодает, дожди. Погода в Витебске на неделю
04.09.2017 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Погода опять портится — практически на всю неделю зарядит дождь, похолодает,
В понедельник, 4 сентября, температура днем +19…21 °С. Облачно, ветрено.
Во вторник ожидается сильный дождь. Дневная температура понизится до +10…12 °С. Ветер порывами до 13 метров в секунду.
Дождливой будет и среда, 6 сентября. Ночью +11…13 °С, днем +14…16 °С. Но ветер уляжется. Таким же будет и четверг.
В пятницу, 8 сентября, возможен дождь. В дневные часы термометр покажет +13…15 °С.
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Погода опять портится - практически на всю неделю зарядит дождь, похолодает.
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