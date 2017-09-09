Отказавшемуся переодеть шорты шахматисту засчитали поражение на КМ

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Канадский шахматист Антон Ковалев за несколько минут до начала партии третьего тура Кубка мира в Тбилиси появился в зале в полосатых шортах и кроссовках, сообщает портал Chessbase .

Инцидент произошел в субботу, 9 сентября. Ковалеву предстояло сразиться с израильтянином Максимом Родштейном. Однако председатель апелляционной комиссии Кубка мира Зураб Азмайпарашвили сделал замечание шахматисту за неподобающий внешний вид. Он попросил Ковалева одеться в соответствии с дресс-кодом. После этого шахматист вышел из зала и больше не вернулся. Спустя 15 минут канадцу засчитали поражение в партии с израильтянином.

Sad to see how the majority of media ON site is mixing up the facts about Kovalyov's withdrawal.. The truth soon on @chesscom #FIDEWorldCup pic.twitter.com/gh6wihDHwm — Miss Lova Lova (@photochess) September 9, 2017

​Кроме того, выяснилось, что Ковалев был одет в шорты и в первых двух турах. Зураб Азмайпарашвили заявил журналистам, что к проигнорировавшим это нарушение арбитрам "есть вопросы".

Спустя несколько часов Антон Ковалев написал на своей странице в Facebook, что произошедший инцидент был связан не только с его внешним видом. Молодой человек написал, что на предыдущем Кубке мира уточнял, может ли приходить в шортах, и ему ответили положительно. Кроме того, Ковалев сообщил, что у него вообще не было с собой штанов, так как он "набрал немного веса, и его штаны теперь малы". Шахматист также отметил, что покинул зал из-за того, что был оскорблен поведением и общением с Азмайпарашвили.

Ранее 25-летний Ковалев обыграл в первом круге представителя США шахматиста Варужана Акопяна, а во втором — экс-чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда.