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На Августовском канале пограничники поймали заблудившегося почтового голубя

12.09.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычный безвизовый турист пересек белорусско-польскую границу сначала по воздуху, а потом по воде. В пункте пропуска «Лесная» на Августовском канале сотрудники таможенники и пограничники выловили заблудившегося почтового голубя. Несколько дней птица не отходила от спасателей и даже ночевала в кабинете. Сейчас голубь восстанавливает силы и летает вокруг пункта пропуска, сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Он вообще был полностью мокрый, даже на лапках не стоял. Мы его высушили под вентилятором, закутали. Он обсох, через несколько часов уже начал кушать. Первое время ходил, потом уже начал летать», — рассказывает старший инспектор Гродненской региональной таможни Галина Ростальная.

Установить «личность» пернатого туриста удалось по чипам на лапках. Выяснилось, что окольцевали голубя в городе Мальборк, расположенном на северо-востоке Польши. Владелец тренировал свою стаю в 200 километрах от дома, и один из голубей, потеряв ориентиры, улетел в Беларусь. После того как птица полностью восстановит силы, по словам ее хозяина, она сама вернется домой.

 
 
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Необычный безвизовый турист пересек белорусско-польскую границу сначала по воздуху, а потом по воде. В пункте пропуска "Лесная" на Августовском канале сотрудники...

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