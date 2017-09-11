Десятиклассник из Могилева презентовал на международном научном конкурсе в Стокгольме прибор для определения качества питьевой воды, который может сделать буквально каждый. Юноша успешно защитил свое ноу-хау, получил высокую оценку от видных ученых и в награду — диплом лауреата.

У Даниила Шаройкина горят глаза — эксперимент удался, прибор работает, исследования продолжаются. Сейчас ученик 10 класса средней школы № 18 изучает качество воды в частном секторе Могилева. Сначала ее надо окрасить специальными реактивами, затем пробирки с пробами установить под фото- и светодиоды в банку из-под кофе. Микроконтроллер считывает информацию, а компьютерная программа ее анализирует и выдает результат содержания вредных нитрат-ионов.

— Вот нам планшет показывает, что концентрация составляет 25 миллиграмм на литр. Предельно допустимая концентрация составляет 45 миллиграммов на литр. То есть меньше предельно допустимой — вода пригодна для питья. И могут использовать люди, которые здесь живут. Этим прибором может овладеть любой человек. Он очень простой в использовании, — объясняет Даниил.

Этому прибору Даниил дал название «колориметр» — «измерять цвет» в переводе. Он компактен, надежен, и как все гениальное, прост.





Примерная цена такого прибора, точнее его себестоимость, — около 60 рублей. Уже существующие зарубежные приборы с такими же функциями стоят от полутора тысяч долларов и выше. Прибор, который придумал школьник, дешевле за счет того, что в нем использованы материалы, которые может достать каждый человек в любом магазине — электронном и продуктовом.

Жюри международного молодежного форума в Стокгольме, а это ученые со всего мира, поразились простотой ноу-хау белорусского школьника. Такие приборы не новинка, но чтобы вот так — свежо и креативно! Поездке в Швецию предшествовали месяцы работы в школьной лаборатории.





— Даниил — целеустремленный. У него есть огромные перспективы, огромный потенциал в дальнейшем развитии и саморазвитии, — считает учитель биологии средней школы № 18 Наталья Елисеева.

Даниил намерен получить патент на свою разработку. А после ее можно будет внедрять в производство. Есть у парня и новые идеи по усовершенствованию прибора.

— Эти идеи будут связаны с определением качества воды. Также, возможно, и почвы. Чтобы помогать людям, — делится планами Даниил Шаройкин.

А пока на первом месте у парня — учеба. Школьник старается успеть по всем предметам. Любимый, конечно, химия.



