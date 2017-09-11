МНС вынесло на общественное обсуждение проект указа о легализации азартных игр онлайн

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси выносит на общественное обсуждение проект указа, предусматривающий легализацию онлайн-игр с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Соответствующая информация размещена на сайте МНС, сообщает БЕЛТА.

Проект указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" разработан в целях реализации положений Концепции развития игорного бизнеса в Беларуси, утвержденной постановлением Совмина от 12 января 2011 года №31.

Согласно концепции заключительным этапом ее реализации должно стать рассмотрение вопросов правового регулирования и внедрения новых технологий в сфере игорного бизнеса касательно организации в режиме онлайн игр с использованием глобальной компьютерной сети Интернет с внесением соответствующих предложений в правительство.

Предусмотренный в проекте указа механизм легализации азартных игр онлайн выстраивает систему государственного регулирования такой деятельности на основании лицензирования. В частности, предусмотрено, что деятельность, связанную с организацией и проведением азартных игр посредством виртуального игорного заведения, вправе осуществлять только организаторы азартных игр, получившие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса с составляющей работой и услугой "содержание виртуального игорного заведения". Предлагается установить лицензионные требования и условия, выполнение которых является обязательным условием как для получения лицензии, так и для последующего осуществления деятельности по содержанию виртуального игорного заведения.

Проектом указа предлагается ввести ряд составов административных правонарушений в сфере игорного бизнеса. Так, вводится административная ответственность организаторов азартных игр за несоблюдение новых (измененных) требований, а также планируемых к закреплению в положениях о порядке содержания виртуального игорного заведения, казино, зала игровых автоматов, букмекерской конторы, тотализатора. Право составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях предлагается предоставить уполномоченным на то должностным лицам налоговых органов, органов КГК.

Предусмотрен ряд иных норм. В частности, учитывая специфику деятельности в сфере игорного бизнеса (высокие риски вовлечения в азартные игры лиц, не достигших 18 лет, формирования у физических лиц игровой зависимости, негативно отражающейся на психическом здоровье человека и институте семьи), а также международный опыт, вводится запрет на допуск в игорное заведение (виртуальное игорное заведение) и (или) к участию в азартных играх лиц, не достигших 21-летнего возраста.

Замечания и предложения по указанным изменениям и дополнениям можно направлять в Министерство по налогам и сборам до 18 сентября 2017 года (включительно) на электронный адрес uklib@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта указа".-0-