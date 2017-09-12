В Гомеле появилось граффити с историей пожарной части

Идея украсить художественной росписью железобетонный забор депо на улице Владимирова родилась в коллективе ПАСЧ-2, а реализовал ее один из сотрудников.





Прапорщик внутренней службы Юрий Лупиненко служит в ПАСЧ-2 с 1992 года. Выезжает на тушение пожаров, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. В свободное время увлекается художественным творчеством. Сослуживцы знали об этом давно, да только применения способностям на службе не было. Интерьеры части слишком для этого утилитарны. Но недавно ей выделили средства на установку нового железобетонного забора, и Юрия попросили придать ему интересный вид.

— Эскизы я разработал сам. Решил отобразить значимые вехи истории пожарной защиты Советского района Гомеля. За точку отсчета взял работу пожарного депо на пересечении улиц Котовского и 30 лет БССР, где сейчас располагается медицинский центр «Гален». Изобразил здание в его довоенном виде. Провел изыскания, и обнаружил сохранившуюся фотографию, которую немцы сделали во время оккупации. Она дала представление о том, как выглядела каланча депо, которую фашисты перед уходом из Гомеля взорвали. После ее не восстанавливали.

Перед нанесением росписи поверхность забора подготовили грунтовкой. На завершение работы потребовалось десять дней, которые прапорщик провел с кистями в руках. Материальные средства на это не выделялись. Юрий Лупиненко использует краску, оставшуюся после строительных работ.





— Это обыкновенная фасадная краска коричневого, бежевого и белого цветов. Оттенки получаются путем их смешивания. Это, кстати, осознанный выбор. Мы с руководством сразу определились, что не будем использовать в оформлении яркие ярмарочные цвета. У нас получится графика, которая не будет резать глаз и надоедать прохожим, она органично впишется в общегородской стиль.

И даже в этом случае не использовать возможность обращения к гражданам спасатели не могли. В рисунок аккуратно ввели строки Самуила Маршака: «Пусть помнит каждый гражданин, пожарный номер — 101!».



