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"Дажынкі-2017" в Дубровно пройдут 30 сентября
19.09.2017 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Областные «Дажынкі-2017» в Дубровно пройдут 30 сентября. О подробностях праздничной программы
На «Дажынкі» в райцентре откроют детскую спортивную площадку — по заверению властей, лучшую в области, а также фонтан в городском сквере, Дворец торжественных обрядов.
На улицах города разместятся ремесленные подворья, выставка караваев, пройдут конкурсы «Дожиночный сноп», традиционного костюма, на звание самого сильного мужчины агропрома. Сотрудники УВД и МЧС устроят красочное шоу с применением специальной техники. Завершится фестиваль тружеников села фейерверком.
На сцене выступят лучшие коллективы и исполнители региона. Центральным действием станет награждение победителей соревнования, достигших наилучших результатов на уборочной.
В день праздника в Дубровно планируют устроить 6 контрольно-пропускных пунктов, центральная улица станет пешеходной.
На фестиваль пригласили почетных гостей, известных земляков. Посмотреть на белорусские «Дажынкi» приедут также гости из России и других стран. Несколько турфирм организовали экскурсии в праздничное Дубровно.
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На "Дажынкі" в райцентре откроют детскую спортивную площадку - по заверению властей, лучшую в области, а также фонтан в городском сквере, Дворец торжественных...
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