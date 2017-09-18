ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Дажынкі-2017" в Дубровно пройдут 30 сентября

19.09.2017 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Областные «Дажынкі-2017» в Дубровно пройдут 30 сентября. О подробностях праздничной программы пишет газета «Витебские вести».

На «Дажынкі» в райцентре откроют детскую спортивную площадку — по заверению властей, лучшую в области, а также фонтан в городском сквере, Дворец торжественных обрядов.

На улицах города разместятся ремесленные подворья, выставка караваев, пройдут конкурсы «Дожиночный сноп», традиционного костюма, на звание самого сильного мужчины агропрома. Сотрудники УВД и МЧС устроят красочное шоу с применением специальной техники. Завершится фестиваль тружеников села фейерверком.

На сцене выступят лучшие коллективы и исполнители региона. Центральным действием станет награждение победителей соревнования, достигших наилучших результатов на уборочной.

В день праздника в Дубровно планируют устроить 6 контрольно-пропускных пунктов, центральная улица станет пешеходной.

На фестиваль пригласили почетных гостей, известных земляков. Посмотреть на белорусские «Дажынкi» приедут также гости из России и других стран. Несколько турфирм организовали экскурсии в праздничное Дубровно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На "Дажынкі" в райцентре откроют детскую спортивную площадку - по заверению властей, лучшую в области, а также фонтан в городском сквере, Дворец торжественных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Последствия циклона "Томас": поваленные деревья, сорванные крыши и отключение электроэнергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика