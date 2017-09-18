Областные «Дажынкі-2017» в Дубровно пройдут 30 сентября. О подробностях праздничной программы пишет газета «Витебские вести».

На «Дажынкі» в райцентре откроют детскую спортивную площадку — по заверению властей, лучшую в области, а также фонтан в городском сквере, Дворец торжественных обрядов.

На улицах города разместятся ремесленные подворья, выставка караваев, пройдут конкурсы «Дожиночный сноп», традиционного костюма, на звание самого сильного мужчины агропрома. Сотрудники УВД и МЧС устроят красочное шоу с применением специальной техники. Завершится фестиваль тружеников села фейерверком.

На сцене выступят лучшие коллективы и исполнители региона. Центральным действием станет награждение победителей соревнования, достигших наилучших результатов на уборочной.

В день праздника в Дубровно планируют устроить 6 контрольно-пропускных пунктов, центральная улица станет пешеходной.

На фестиваль пригласили почетных гостей, известных земляков. Посмотреть на белорусские «Дажынкi» приедут также гости из России и других стран. Несколько турфирм организовали экскурсии в праздничное Дубровно.