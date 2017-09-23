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В Лунинце спасатели пришли на помощь коту, который несколько дней не мог слезть с крыши
24.09.2017 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Несколько дней просидел на крыше кафе «Отдых» в Лунинце домашний белый кот. Он жалобно мяукал, но боялся слезть, и в конце концов на помощь коту пришли спасатели, пишет издание «
«Мы не могли оставить без внимания этот звонок, очень уж просили лунинчане о помощи. Хотя, поверьте, коты на крышу этого здания забираются часто ближе к вытяжкам, из которых идут запахи и тепло», — прокомментировал заместитель начальника Лунинецкого райотдела по ЧС Сергей Колесниченко.
При помощи лестницы спасатели забарались на крышу, сняли кота и передали его девушке.
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При помощи лестницы спасатели забарались на крышу, сняли кота и передали его девушке.
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