В Лунинце спасатели пришли на помощь коту, который несколько дней не мог слезть с крыши

Несколько дней просидел на крыше кафе «Отдых» в Лунинце домашний белый кот. Он жалобно мяукал, но боялся слезть, и в конце концов на помощь коту пришли спасатели, пишет издание « Медиа-Полесье ».

«Мы не могли оставить без внимания этот звонок, очень уж просили лунинчане о помощи. Хотя, поверьте, коты на крышу этого здания забираются часто ближе к вытяжкам, из которых идут запахи и тепло», — прокомментировал заместитель начальника Лунинецкого райотдела по ЧС Сергей Колесниченко.

При помощи лестницы спасатели забарались на крышу, сняли кота и передали его девушке.