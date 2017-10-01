За разделку погибшего трофейного лося двое мужчин получили срок

Двоим жителям Могилевской области вынесли приговор за незаконную разделку трофейного лося. Мужчины проведут полтора и два года в исправительном учреждении открытого типа. Они также возместили причиненный природе ущерб в размере 18,9 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Дело 39-летнего жителя Дрибинского района и 37-летнего жителя Горок рассматривал горецкий суд. Он признал мужчин виновными в том, что год назад обвиняемые находились в охотничьих угодьях Горецкого лесхоза — на территории, которая является зоной покоя. Там, в лесу, мужчины сняли шкуру с погибшего трофейного лося.

— Разделкой продукции охоты мужчины причинили ущерб окружающей среде в особо крупном размере на сумму 18,9 тыс. рублей. Один из обвиняемых вину признал частично, второй полностью отрицал факт своего нахождения возле убитого животного. Однако вина обвиняемых в суде доказана в полном объеме, — уточнила старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

Осужденных также лишили права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на 3 года и 5 лет.