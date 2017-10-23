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Тысячи ортодоксов устроили демонстрацию в Иерусалиме против призыва
23.10.2017 23:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Несколько тысяч ультраортодоксальных евреев устроили в Иерусалиме демонстрацию против призыва в армию.
Ранее израильская полиция задержала 120 ортодоксов, которые участвовали в массовых протестах против призыва представителей их общины в армию и преследования уклонистов.
В результате демонстрации на дорогах образовались пробки. В частности, были заблокированы несколько автобусов с туристами, направлявшимися в гостиницы других городов Израиля.
В последние годы в Израиле, где большинство юношей и девушек должны отслужить в армии два или три года, популярен лозунг "справедливого распределения бремени" гражданских обязанностей. Его претворению в жизнь мешает большая политика: ультраортодоксальные партии входят в состав правящей коалиции, защищая интересы своего электората.
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Ранее израильская полиция задержала 120 ортодоксов, которые участвовали в массовых протестах против призыва представителей их общины в армию и преследования...
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