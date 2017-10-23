Тысячи ортодоксов устроили демонстрацию в Иерусалиме против призыва

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Несколько тысяч ультраортодоксальных евреев устроили в Иерусалиме демонстрацию против призыва в армию.

Ранее израильская полиция задержала 120 ортодоксов, которые участвовали в массовых протестах против призыва представителей их общины в армию и преследования уклонистов.

В результате демонстрации на дорогах образовались пробки. В частности, были заблокированы несколько автобусов с туристами, направлявшимися в гостиницы других городов Израиля.

Israel: The Haredi,The Ultra Urthodox demonstration in Jerusalem, "Do not touch me the man shout at the damsel. 23-10-2017 pic.twitter.com/UyEPyenWbC — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) 23 октября 2017 г.

В последние годы в Израиле, где большинство юношей и девушек должны отслужить в армии два или три года, популярен лозунг "справедливого распределения бремени" гражданских обязанностей. Его претворению в жизнь мешает большая политика: ультраортодоксальные партии входят в состав правящей коалиции, защищая интересы своего электората.