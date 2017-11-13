Председателем общественного совета при МВД избран Павел Якубович

Павел Якубович. Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем общественного совета при МВД избран главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович. Такое мнение было принято сегодня единогласно на заседании совета, передает корреспондент БЕЛТА.

После избрания Павел Якубович поблагодарил присутствующих за оказанное доверие. По его словам, отношение каждого гражданина к сотрудникам органов внутренних дел является тем самым маркером, который показывает, что если милицию уважают и любят, то страна здоровая.

Почетным председателем общественного совета при МВД избран предыдущий председатель Геннадий Давыдько.

В Академии Министерства внутренних дел Беларуси сегодня проходит первое заседание общественного совета при МВД в новом составе. Общественный совет при Министерстве внутренних дел создан в марте 2013 года. Он является консультационным органом, который привлекается к обсуждению наиболее важных аспектов деятельности органов внутренних дел, а также призван выстраивать конструктивный диалог между правоохранителями и общественностью. В его состав входят выдающиеся представители отечественной науки, культуры и искусства, руководители крупнейших предприятий и гражданских объединений.

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