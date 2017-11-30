В атмосфере



Этот день и праздником назвать трудно. Он установлен, чтобы обратить внимание общественности на людей, которые в силу своих физических и психических отклонений сталкиваются с рядом трудностей и проблем.

День инвалидов в Клецком районе отмечают 2819 людей с ограниченными возможностями, в том числе 91 ребенок-инвалид. Это люди с определенными нарушениями состояния здоровья.

Все они входят в состав общественной организации инвалидов и защищают свои права и свободы. 3 декабря и накануне его на Клетчине, как и по всей стране, пройдет множество мероприятий по формированию навыков толерантного поведения. Этические беседы о доброте, заботе, милосердии, сострадании к людям с ограниченными возможностями, сюжетно-ролевые игры и благотворительные акции – все для того, чтобы еще раз напомнить о том, что инвалид является обычным членом общества и должен пользоваться всеми его благами и правами.

В этот день благодаря объединяющим мероприятиям и праздникам кто-то сможет встретиться со своими давними друзьями, а кто-то приобретет новых. Это хороший повод отвлечься

от повседневных забот и ощутить атмосферу добра и тепла людских сердец.



Именно эти душевные чувства читались в глазах тех, кто устроил замечательный спортивный праздник в канун Дня инвалидов в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Клецкого района». «Все вместе!» – так называлась спортландия с участием воспитанников и педагогов центра, а также волонтеров из числа учащихся первой городской школы, с которой установлены тесные дружеские отношения уже на протяжении долгих лет. В дорожное путешествие ребята отправились вместе с ведущими в образе мультяшных героев – Винни-Пуха, Пятачка и Кролика. В игровой форме юные участники дорожного движения вспоминали правила безопасного поведения, а свои знания закрепляли во время спортивных эстафет и конкурсов. «Дорожка с препятствием», «Пешеходный переход», «Светофор», «Автобусы» , «Красный, желтый, зеленый», «Экзамен», «Я водитель» и др. Все предложенные испытания требовали от ребят внимания и ловкости. На протяжении конкурсной программы юные спортсмены соревновались, веселились, заряжались бодростью и хорошим настроением.

Они успешно справились с поставленными перед ними задачами, пусть и не без помощи своих педагогов и воспитателей. А между конкурсами участников и гостей соревнований радовали музыкальные номера, подготовленные волонтерами СШ №1.

Виктория в тот день крепко пожала руку дружбе – обе команды («Звездочки» и «Солнышко») оказались равными в игре, финал которой украсили сладкие подарки, предоставленные спонсором мероприятия – ООО «Белая Русь».

Праздник солидарности завершился. Каждый из присутствующих на нем в очередной раз убедился, что люди с инвалидностью хотят быть замеченными и услышанными. Такое внимание к ним не должно ограничиваться одним днем в году. Было видно, что воспитанники ЦКРОиР – целеустремленные ребята, которые, несмотря на свои тяжелые нарушения в развитии, прикладывают неимоверные усилия, чтобы быть не хуже своих здоровых сверстников. Их глаза – бездонные озера, где бурлят совсем противоречивые чувства – боль и сострадание, горе и радость и… бесконечное желание жить и творить. И каждый из них имеет право на это.