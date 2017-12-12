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Прокуратура потребовала от министра архитектуры и строительства лучше бороться с коррупцией

13.12.2017 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Министру архитектуры и строительства Анатолию Черному следует лучше бороться с коррупцией в своей сфере. Соответствующеее представление Генпрокуратуры было внесено 13 декабря по результатам проверок системы, сообщает пресс-служба ведомства. Многие правонарушения вскрылись при изучении деклараций о доходах и имуществе.

По данным прокуратуры, последние три года растет число коррупционеров в строительной отрасли.

Например, руководители организаций используют подчиненных для выполнения работ в личных целях. За это в 2017 году осуждены бывший начальник филиала «СМП № 715» ОАО «Трест Белтрансстрой» и бывший прораб СТР УМ-120 ОАО «Стройтрест-холдинг». Еще несколько руководителей отдельных предприятий были уличены в незаконном получении денег за действия, «связанные со служебной деятельностью».

Есть проблемы с оформлением обязательства должностных лиц соблюдать определенные ограничения, чтобы избежать коррупции. Такие факты установлены в филиале «Электромонтажное управление № 1» ОАО «Белэлектромонтаж», филиале № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «СТ № 14», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Стеклозавод «Неман», ОАО «СМТ № 19» и филиале «СТ № 33» ОАО «СТ № 8». В итоге некоторые сотрудники занимались предпринимательством или выполняли другую оплачиваемую работу.

Любопытно, что многие правонарушения были установлены прокурорами при изучении деклараций о доходах и имуществе.

«Выявлены и иные нарушения законодательства о декларировании имущества, в связи с чем прокурорами инициировалось начало административного процесса в отношении указанных лиц», — рассказали в Генпрокуратуре.

Имеются нарушения в проведении госзакупок, когда приобретаются некачественные товары или увеличиваются расходы.

«С учетом выявленных нарушений (...) министру архитектуры и строительства внесено представление, в котором потребовано принять меры по устранению нарушений антикоррупционного законодательства, обеспечить законность и эффективность работы комиссий по противодействию коррупции, разработку и реализацию конкретных мер по выявлению и устранению коррупционных рисков, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности», — рассказали в ведомстве.

Всего в ходе проверки органами прокуратуры внесено более 40 актов прокурорского надзора. Инициировано привлечение к дисциплинарной ответственности 32 лиц, административной — 19.

 
 
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Многие правонарушения вскрылись после изучения деклараций о доходах и имуществе.

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