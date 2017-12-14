Год в кресле: что успел сделать министр образования Карпенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил министра образования год назад — 15 декабря 2016-го. Тогда Михаил Журавков покинул пост, а занял его бывший замглавы столичной мэрии и глава Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Игорь Карпенко. Чем запомнился первый год нового главы Минобра — в обзоре Sputnik.

Больше не глава КПБ

Практически сразу после вступления в должность министра образования Карпенко решил оставить пост первого секретаря Коммунистической партии Беларуси, который он занимал с 2012 года.

Свое прошение об освобождении от должности Карпенко тогда мотивировал высокой загруженностью "на основном месте работы". В руководстве белорусских коммунистов его заменил бывший зам Георгий Атаманов.

Впрочем, сообщений о выходе Карпенко из КПБ не было — вероятно, он до сих пор является одним из немногих белорусских чиновников, состоящих в политических партиях.

Конец года близится, а Кодекса все нет

Еще в конце 2016-го Карпенко пообещал внести в Палату представителей проект новой версии Кодекса об образовании — тогда министр заявлял, что произойдет это до 1 июля.

В первом полугодии 2017-го проект изменений выносили на общественное обсуждение — оно проходило достаточно активно, а свою позицию по документу высказывали как простые учителя, так и парламентарии. Но после обсуждений Кодекс в парламент так и не внесли.

Ожидали внесение проекта Кодекса осенью 2017-го, а на конец ноября были назначены парламентские слушания по будущему белорусского образования. Однако слушания пришлось отменить — документ в Палату представителей так и не внесли. Когда депутаты смогут рассмотреть документ — пока не известно.

Меньше гимназий, больше ПТУ?

Сразу после вступления в должность Карпенко сделал большой упор на профессиональное образование. Он призвал развивать белорусские профессиональные лицеи, по старинке известные как ПТУ, привлекать туда больше молодежи и даже решил ввести "шестой школьный день" , на котором многие школьники знакомятся с трудовыми профессиями и иногда посещают с экскурсиями те же учреждения профтехобразования. Решили добавить в школах и количество уроков труда.

Одновременно с развитием профессионально-технического образования под вопросом оказалось среднее — во всяком случае, вокруг гимназий и лицеев возникло множество вопросов.

Так, министр критически отозвался о необходимости поступать в гимназии после четвертого класса и заявлял, что все школы заслуживают одаренных учеников. Сейчас же, говорил Карпенко, поступление в гимназии не до конца честное и заключается в "соревновании родительских кошельков".

Доходило до того, что некоторые заявляли о необходимости и вовсе упразднить гимназии, или хотя бы сделать их меньше. Депутаты, в том числе глава профильной комиссии парламента Игорь Марзалюк, успокаивали граждан: гимназии в республике останутся.

Количество специальностей в вузах станет меньше

Еще одно изменение, за которое продолжает ратовать Карпенко — уход от "массового" высшего образования, во всяком случае, по ряду специальностей. Так, министерство хочет сократить число юристов и экономистов.

В целом же речь идет о возможном сокращении специальностей в вузах и определении "профилей" университетов. Более того, заявлял министр и о возможном сокращении числа мест в высших учебных заведениях Беларуси.

Когда может пройти подобная "оптимизация" вузов, пока не сообщается, однако займутся этим, скорее всего, после принятия нового Кодекса.

Выпускные экзамены и поступление в вузы

Предлагал министр и изменить систему выпускных экзаменов в школах, а заодно — и поступления в вузы.

Так, Карпенко поднимал вопрос о необходимости вместо экзаменов сдавать по окончании школы специальные тесты. После девятого класса он хочет ввести "независимые" экзамены — то есть у других учителей.

Также при Карпенко изменения претерпело и централизованное тестирование — его в 2017-м заметно упростили, а в будущем при поступлении в вузы могут ввести и устные собеседования. Среди главных причин для подобных изменений — частое несоответствие среднего балла аттестата и полученных на ЦТ отметок.

Борьба с репетиторами

В ходе августовского педагогического совета Игорь Карпенко выступил с предложением обязать учителей информировать нанимателей (директоров школ) о занятиях репетиторством — министр аргументировал это тем, что необходимо не допускать "конфликта интересов".

Высказывался критически о репетиторах Карпенко неоднократно: в частности, говорил, что поступление детей часто сводится к "соревнованию репетиторов", и образование превращается в бизнес.

При Карпенко министерство вступило и в жесткую полемику с известным репетитором Евгением Ливянтом, который вместе с писателями Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским собирали подписи за "спасение системы образования".

Реформы — в сжатые сроки

Сейчас перед министерством образования и лично Игорем Карпенко стоит задача: провести все необходимые реформы белорусской системы образования до 1 сентября 2019 года. Подобное "время Ч" установил лично президент.

Помимо перечисленных выше пунктов, необходимо ведомству под началом Карпенко решить множество вопросов: повышение качества образования, исполнение "дорожной карты" Болонского процесса, повышение доходов педагогов и лишение их "допнагрузки" в виде необходимости собирать анализы, организовывать походы на спортивные мероприятия и в обязательном порядке подписываться на целый ворох газет.

Возможно, этими проблемами Карпенко займется уже в следующий год своей работы на посту главы Минобра.