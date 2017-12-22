Дело Regnum: в суд вызвана председатель комиссии при Мининформе

МИНСК, 22 дек Sputnik. Республиканская экспертная комиссия при Мининформе использовала российскую методологию оценки публикаций белорусских авторов Regnum на предмет наличия экстремизма, заявила директор Книжной палаты Елена Иванова.



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В суде по делу белорусских авторов Regnum продолжается допрос свидетелей. Иванова была вызвана в суд в качестве свидетеля, она является председателем РЭК при Мининформе с 2017 года, а с 2014 работала в ней. Эта комиссия делала экспертное заключение публикаций авторов Regnum.

По ее словам, при оценке публикаций Аллы Бронь на предмет наличия в них признаков экстремизма пользовались российской методологий

"На сегодняшний день белорусских методик пока нет", — сказала она.

Опыт эксперта

Адвокаты начали допрос свидетеля Ивановой с вопросов о ее компетентности, как эксперта.

Адвокат Алимкина Николай Хлебовец поинтересовался у Ивановой, какой у нее образование, когда она сообщила, что высшее, а по специальности на библиотекарь, адвокат спросил, училась ли она где-то экспертной деятельности.



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"Официальных документов, что я училась нет, но специалисты которые владеют методиками нас постоянно консультируют. И какими-то знаниями я обладаю",- сказана Иванова. Адвокат попросил, ее не обижаться.

Отвечая на вопрос адвоката, кто поставил перед вами вопрос рассмотреть статью Аллы Бронь "Беларусь уходит из русского мира…" на предмет наличия экстремизма, эксперт ответила, что экспертизу она делала по просьбе Мининформа. "Обычно письма приходят за подписью министра или замминистра", — уточнила она.

Иванова сообщила, что на заседании комиссии присутствовал замминистра информации Владимир Матусевич.

По словам эксперта, когда в комиссию поступили публикации за подписью Аллы Бронь и Николая Радова, они не знали, кто их реальный автор. Эксперты узнали, что после их экспертного заключения арестованы конкретные люди, из СМИ.

Адвокаты хотят разобраться

Адвокат поинтересовался, известно ли эксперту, что экстремистскими материалы могут признаны по решению суда. "Да, знаю", — коротко ответила Иванова. Продолжая допрос свидетеля, адвокат поинтересовался, какие источники были использованы, когда давались оценки фразам "русский мир", "черное дело". Эксперт ответила, что "это справочная литература".



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Суд сделал замечание адвокату по поводу его вопросов, на что второй адвокат пояснила суду, что защита "хочет разобраться, как формировалось восприятие у эксперта, когда она делала экспертное заключение по материалам".

На настоятельные вопросы адвокатов о том, как проходили заседания РЭК, на которых оценивались публикации белорусских авторов Regnum, она сказала, что ничего об этом не помнит.

Оговорки по Фрейду

В ходе допроса Иванова допустила оговорку, цитируя по памяти статьи Regnum. Она произнесла "недобитые партизаны" вместо "недобитые полицаи". Присутствующие в зале коллеги обвиняемых и журналисты поправили ее. На что она пояснила суду, что "оговорилась"

Позже Иванова еще раз оговорилась, что также вызвало смех в зале суда. Отвечая на вопросы адвоката, она произнесла фразу "экстремистских экспертиз", поняв, что опять оговорилась, произнесла название ведомства правильно.

В понедельник, 18 декабря Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело о разжигании национальной вражды , по которому проходят три гражданина Беларуси — Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко — обвиняются по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Беларуси. Шиптенко и Павловцу также предъявлено обвинение за незаконную предпринимательскую деятельность.

