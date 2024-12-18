Проверять сотрудников — это этично? Большой разговор с экспертом по детекции лжи

Источник материала: ProBusiness





В бизнесе каждое слово может стоить вам не только репутации, но и целого состояния. Поэтому знать правду — это ценная возможность. Представьте: вы на собеседовании с новым сотрудником, и точно можете выяснить, действительно ли он подходит вашей команде. Это возможно понять с помощью полиграфа — детектора лжи. В этой статье мы поговорили с основателем центра прикладной психологии и детекции лжи Crystal Ириной Янковской о том, как полиграфологи помогают компаниям не только выявлять мошенников, но и отстаивать честь добропорядочных сотрудников.

«Через 3 дня после тестирования мы все уничтожаем»

— Как вы пришли к мысли о создании Центра детекции лжи в Беларуси?

— Я занимаюсь психологией уже более 15 лет. За это время успела поработать в самых разных сферах: от психодиагностики и подбора персонала до профайлинга и физиогномики. Постепенно заинтересовалась психофизиологией — тем, что происходит внутри человека в процессе его жизни и деятельности. И вот тут-то я начала изучать детекцию лжи с помощью специального инструмента — полиграфа.





Но вот беда: в Беларуси получить образование в этой области может только сотрудник правоохранительных органов и только в Академии МВД. Так как на тот момент я была действующим сотрудником, мне удалось пройти такое обучение. Я осознанно пошла изучать методику работы с этим инструментом. Поэтому могу сказать, что у меня есть уникальные компетенции, таких специалистов на белорусском рынке — единицы.

Сейчас я уже сама обучаю полиграфологов для различных служб. Но в Беларуси нет возможности обучаться детекции лжи на полиграфе гражданским лицам.

Никаких школ или курсов не существует! Так что, если вы хотите стать полиграфологом, готовьтесь к долгому пути! — Но как вы поняли, что детекция лжи может стать основой бизнеса?

— Я пришла к этой мысли 3−4 года назад. Уже тогда я знала, что на рынке есть как минимум несколько ИП, которые оказывают услуги по тестированию на полиграфе. Увидев «спрос на правду» и варианты с весьма скромным сервисом от ИП, я поняла, что могу создать лучшее предложение. Поэтому я изначально фокусировалась на том, что у меня должна быть полноценная, полностью легальная компания, с собственным офисом, структурой, регламентами. Ведь клиентам важна конфиденциальность, защита информации — как личной, так и коммерческой.





Мне хотелось, чтобы с точки зрения законодательства инициатор и человек, проходящий опрос, находились в правовом поле. Боюсь, что ИП такой уровень защиты и сервиса обеспечить не в состоянии.

Я стремилась предоставить этот инструмент в том виде, в каком он описан на международном уровне. Это должно быть не просто формальное действие, а серьезный подход к делу, который гарантирует безопасность и конфиденциальность для всех участников процесса.

— А какие гарантии конфиденциальности вы можете предоставить бизнесу?

— Обязательно заключается договор, в котором прописано все до мелочей — начиная от процесса проведения опроса и заканчивая ответственностью сторон и вопросами конфиденциальности. Мы берем на себя ответственность за персональные данные, в обязательном порядке получаем согласие клиентов.





Индивидуальный предприниматель не имеет права заниматься подобной деятельностью, у него нет необходимых полномочий. У нас же есть сотрудник, прошедший обучение и закрепленный приказом, который несет ответственность за обработку персональных данных.

Договор о конфиденциальности у нас тоже очень тщательно проработан. Мы проводим опрос, готовим заключение, которое можно предоставить даже в суд. Важно отметить, что через три рабочих дня после передачи материалов тестирования мы уничтожаем все данные. Никаких записей на бумажных носителях или в электронном виде мы не сохраняем. Эта информация принадлежит человеку, который инициировал процесс.

«Приходят с запросом: «давайте найдем, кто ворует из кассы»

— Расскажите, у каких компаний чаще всего есть запрос на тестирование сотрудников на полиграфе?

— На самом деле это самый широкий спектр: от малого бизнеса до корпораций, причем в самых различных сферах и отраслях. Мы много работаем с ритейлом, банками, транспортно-логистическими компаниями, а также с организациями, в которых есть собственные службы безопасности. Но в целом в любой компании время от времени может возникать потребность в проведении тестирования сотрудников на полиграфе — всего коллектива или кого-то конкретного.





— И что обычно бизнес хочет узнать о своих сотрудниках?

— Чаще всего это вопросы, связанные с хищением имущества или денег компании, разглашением коммерческой или корпоративной тайны, работой на конкурентов, недобросовестном выполнении обязанностей.

Принимать решения бывает сложно, особенно когда это касается сотрудников. Иногда даже по видеозаписи каких-либо инцидентов объективно оценить ситуацию невозможно. Но любое действие оставляет след на нашем организме. Поэтому после тестирования с использованием полиграфа, мы можем дать заключение о том, совершал ли человек какое-то действие или нет. Иногда мы помогаем оправдать человека, что тоже немаловажно.

Полиграф часто воспринимается как карательный инструмент: как будто злой дядька с лампой в лицо задает вопросы, угрожая паяльником. На самом деле это не так! Люди иногда сами часто инициируют тестирование, если их обвиняют в чем-то. Когда такой человек проходит опрос и действительно непричастен, мы даем соответствующее заключение. Но бывает и наоборот: он кричит о своей невиновности, готов пройти полиграф, а когда приходит к нам, оказывается, что это не так. Он рассчитывает обмануть систему, думая, что все пройдет гладко.





— Можете привести пример «типичной ситуации», когда требуется проверка с использованием полиграфа?

— Очень распространенная история с кассирами в ритейле, в ресторанах или магазинах. Там, где работают с наличными деньгами, всегда найдутся люди с корыстными намерениями. Часто к нам приходят с запросом: «Давайте найдем, кто ворует из кассы». Мы проводим тестирование с использованием полиграфа для сотрудников и находим виновного. А уже руководство принимает решение о дальнейших действиях.

— То есть полиграф нужен для того, чтобы работодатель мог аргументировать увольнение?

— Вовсе нет! Увольнять человека не всегда нужно. Иногда информация нужна для профилактики. Экономически выгоднее иметь стабильный штат сотрудников. И даже тот, кто оступился. может быть полезным и ценным сотрудником в будущем, если с ним грамотно провести работу.





Процедура тестирования с использованием полиграфа помогает предотвратить проблемы: человек, который прошел тестирование, в следующий раз подумает дважды перед тем, как совершить что-то неправомерное. Зная, что через год ему снова придется проходить тестирование, он серьезно задумается о своих действиях.

Таким образом, полиграф становится важным инструментом для бизнеса, и я вижу в этом большое будущее.

— Тестирование с использованием полиграфа проводят только для сотрудников? Или кандидатов перед трудоустройством тоже можно проверять?

— Это тоже довольно популярный запрос у компаний. Прежде чем принять в команду новенького, нужно убедиться в том, что он не нанесет ущерба. Иногда проверка на полиграфе — это тоже этап собеседований, наряду с беседой с HR. Такой формат мы называем скрининговым тестированием: когда нет конкретного инцидента, но проверка нужна для определения факторов риска. В скрининговое тестирование включено до 10 тем, они могут быть разными: употребление наркотиков, злоупотребления алкоголем, случаи воровства, разглашение информации.





Также есть практика периодического профилактического тестирования. Когда сотрудники, например, раз в год проходят проверку с использованием полиграфа, знают, что такое тестирование будет регулярно повторяться.

Но зачастую, конечно, к тестированию с использованием полиграфа обращаются в ситуациях, когда требуется внутреннее расследование какого-либо инцидента.

«Человек должен уйти от нас с улыбкой и спокойно продолжить жить»

— Что если сотрудник просто отказывается проходить тестирование на полиграфе?

— Надо помнить, что это добровольное дело, и любой сотрудник может отказаться от тестирования с использованием полиграфа. Но, как правило, достаточно разъяснить, как проходит процедура и почему она нужна, чтобы человек согласился.

И важно правильно использовать инструмент детекции лжи.

Полиграфологи — это профессиональные психологи. Мы работаем мягкой силой, очень корректно и с уважением к каждому человеку. Независимо от результата тестирования, будь то обвинение или оправдание, человек должен уйти от нас с улыбкой на лице и спокойно продолжить свою жизнь. Процедура достаточно сложная и для многих становится выходом из зоны комфорта. Наша задача — максимально объяснить процесс и адаптировать человека к условиям тестирования. Без этого адекватное проведение теста невозможно.





К сожалению, многие специалисты обесценивают важность этапов подготовки. Они просто надевают датчики, начинают задавать вопросы и выдают заключение, иногда даже не объясняя его содержание. Это неправильно! Мы стремимся к тому, чтобы человек чувствовал себя комфортно и понимал, что происходит на каждом этапе.

— К слову об этапах. Расскажите, как должно проводиться тестирование с использованием полиграфа?

— Сначала с человеком проводится предтестовая беседа. После подписания всех необходимых документов он садится в специальное кресло, где адаптируется к обстановке. Мы объясняем ему тему проверки и детально обсуждаем все вопросы.

В нашей работе мы используем маршрутные карты, которые помогают визуализировать процесс. Например, мы можем показать картинки с примерами служебной информации и объяснить, что именно она включает. Каждая деталь прорабатывается, чтобы человек четко понимал, о чем идет речь. Например, если мы спрашиваем о преступлении, он может вспомнить, как в детстве украл шоколадку в магазине. Конечно, его организм на это отреагирует, но мы ищем информацию о серьезных проступках.





Если специалист не вводит человека в тему проверки, результат может быть искаженным. Мы не ставим перед собой задачу обвинять кого-либо.

В нашей работе мы сохраняем нейтралитет: не оправдываем и не обвиняем до тех пор, пока не получим конкретные статистические и физиологические результаты. Только после длительной предтестовой беседы мы проводим вводные тесты. Мы проверяем пригодность человека для тестирования — возможно, у него гипертония или наследственные заболевания. Состояние здоровья обсуждается обязательно. Например, если у девушки начались критические дни и она чувствует себя плохо, мы перенесем тестирование на более подходящее время.





После вводных тестов мы переходим к основному тестированию. Человек знает все вопросы заранее, иногда мы даже проводим тренировки. Это помогает успокоиться. Если задавать вопросы, которые не обсуждались заранее, человек может реагировать не потому, что он виновен, а из-за неожиданного стимула. Это может привести к ложному обвинению.

Золотое правило полиграфолога: лучше оправдать причастного, чем обвинить невиновного. После тестирования мы проводим послетестовую беседу: спрашиваем человека о его самочувствии и беспокойствах. Мы также подписываем заявление о том, что у него нет претензий к нам по поводу здоровья или психологической травмы.

Все проходит поэтапно и разъясняется: у человека есть право отказаться от прохождения теста в любой момент.

— Что вы делаете с результатами? Даете ли бизнесу какие-то рекомендации, как следует поступать?

— Результаты мы передаем инициатору тестирования с использованием полиграфа. Мы никак не влияем на решения, которые он примет на основе этих результатов.

Однако мы стремимся работать экологично, поэтому объясняем, как информацией грамотно распоряжаться. В каждом заключении, которое мы передаем, есть пункт «лица, ознакомившиеся с заключением». Обычно это один человек — начальник службы безопасности или сам руководитель компании. Этот человек получает информацию и несет за нее ответственность, что прописано в договоре.





Если, например, начальник службы безопасности предоставляет директору заключение для ознакомления, то директор в конце документа ставит свою подпись и указывает дату. Это помогает начальнику службы безопасности застраховать себя от возможных утечек информации.

Я всегда подчеркиваю, что это не просто информация — это чья-то судьба, жизнь и здоровье. Мы должны относиться к этому с большой ответственностью.

— Есть ли у вас дальнейшие планы по развитию направления детекции лжи в Беларуси?

— Планов у нас много, но пока рассказывать обо всех начинаниях я бы не хотела, предстоит большая работа. Но с уверенностью могу сказать, что мы будем продолжать активно работать как с бизнесом, так и с физическими лицами.

Центр прикладной психологии и детекции лжи Crystal работает с самыми разными запросами и главное — оказывает услуги с пониманием ответственности и серьезности задачи. Поэтому бизнес, сотрудники, предприниматели могут довериться нашим специалистам и рассчитывать на профессионализм, поддержку и результат.

* Партнерский материал. ООО ««Центр прикладной психологии и детекции лжи КРИСТАЛЛ». УНП 193747339