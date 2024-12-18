Поздравить близких, начать с Нового года новую жизнь и уехать на электрокаре. evo wellness club запускает невероятную предновогоднюю игру

Источник материала: ProBusiness





Долгое время бытовало мнение, что evo wellness club — это закрытое сообщество, попасть в которое можно только по приглашению владельцев. Поговорили с директором evo wellness club Александром Рогачем о том, так ли это, кто может стать резидентом, как поучаствовать в рекламной игре и получить шанс выиграть электромобиль AVATR.

С 13 декабря 2024 года по 11 января 2025 года, приобретая клубную карту AVATR в evo wellness club, вы становитесь участниками рекламной игры «evoлюция желаний». Главный приз — электромобиль AVATR 12, который будет разыгран 13 января 2025 года. Срок действия карты – 1 год (02.01.2025-31.12.2025). Стоимость – 10000 BYN:

● Клубное членство – 6000 BYN

● Депозит по карте – 4000 BYN Условия посещения: неограниченное по времени посещение клубных зон (тренажерный зал, акватермальная зона, более 50 направлений групповых занятий).

Предложение действует только в период проведения рекламной игры.

Ожидание чуда — встречаем Новый год с evo wellness club











— Александр, долгие годы бытовало мнение, что evo wellness club — это своего рода закрытое сообщество, попасть в которое может только ограниченный круг лиц. Так ли это на самом деле?

— evo wellness club существует уже 14 лет и является первопроходцем в wellness-индустрии нашей страны с 2011 года. За это время клуб стал центром притяжения передовых технологий и дал пример развития wellness-направления нашей страны в новом, инновационном ключе. Двери evo wellness club открыты (и всегда были открыты) для новых резидентов, при этом мы не нарушаем уединенность пребывания гостей в клубе, сохраняем комфорт, высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому гостю.

— То есть стать членом клуба может каждый?

— Разумеется. Но, откровенно говоря, наш клуб — один из самых дорогих в Минске. В то же время никто другой и не предлагает такого комплекса услуг, подхода и уровня сервиса. Стоимость годовых клубных карт находится в пределах от 5 до 18 тысяч рублей, в зависимости от наполнения. Поэтому мы понимаем, что членами клуба станут только те, кто готов заплатить такую сумму за наш уровень качества услуг, доступ к возможностям клуба и его кругу общения. Клубную карту можно подарить кому-то из близких. Это отличный способ сделать неожиданный и запоминающийся подарок к Новому году или Рождеству.

— В этом году вы решили провести рекламную игру, чтобы привлечь побольше желающих?





— Рекламная игра — это только повод заявить о себе новой аудитории и предложить новый формат активности тем, кто уже долгие годы с нами.

Мы высоко ценим наших постоянных членов клуба и всех тех, кто сейчас к нам присоединяется. В преддверии замечательного праздника Нового года нам захотелось создать небольшое новогоднее чудо для наших гостей. Ведь в глубине души каждый из нас мечтает о новогоднем чуде, даже те, кто в этом никогда не признается. Поэтому мы решили устроить розыгрыш электромобиля AVATR среди держателей одноименной годовой клубной карты, которую мы предлагаем приобрести с 13 декабря по 11 января.

Ну а в канун Старого Нового года, 13 января, для кого-то из новых резидентов клуба это новогоднее чудо случится — карта превратится в новенький автомобиль, который уже встречает гостей на пороге нашего клуба. AVATR — это один из флагманов китайского рынка электрокаров, обладающий развитым интеллектом и широким функционалом. Он не только эстетически красив и хорошо оснащен, но и открывает для своего обладателя новые возможности благодаря всё большему участию в его жизни. Именно такой электромобиль мы подарим одному из участников нашей рекламной игры.







Мы также хотим помочь решить проблему тем, кто еще не определился с выбором подарка для своих родных и близких, поэтому новая карта AVATR красиво оформлена, празднично упакована и запросто может стать чудесным подарком под новогоднюю елку. Мы уверены, что такой подарок будет особенно ценен для тех, кто ищет что-то особенное для своих близких, ведь вы дарите не просто клубную карту, но и надежду на новогоднее волшебство, которое случится не где-то на телеэкране, а совсем близко — рядом с вами, для ваших знакомых, а может быть, для вас…

Экосистема здорового образа жизни и благополучия

— Чем evo wellness club отличается от других фитнес- и СПА-комплексов в Минске?













— Мы никогда не называли себя фитнес-клубом или СПА-комплексом, ведь мы гораздо больше, чем просто место для тренировок. Наша цель — развивать концепцию wellness, которая стала основой философии evo wellness club. Wellness в evo — это ответственный подход к своему здоровью: грамотно построенные тренировки, релаксация и защита от стресса, правильное питание, избавление от вредных привычек и наслаждение жизнью особого качества.

Мы — клуб единомышленников, где главная цель — создать сообщество людей, объединенных схожими интересами и взглядами, стремящихся к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни ведь складывается не только из физических упражнений, но и из духовного благополучия и комфортного общения. Наш клуб — это целая экосистема здорового образа жизни и благополучия, это целый мир, где каждый участник становится частью большого сообщества. Мы активно вовлекаем наших резидентов в спортивную и светскую жизнь, у нас проходят различные мероприятия, которые помогают укрепить связи между участниками и создать атмосферу дружбы и поддержки.













Мы предлагаем более 5000 квадратных метров пространства с акватермальной зоной, СПА-комплексом, рестораном и даже игровой комнатой для детей, где мамы могут оставить своих малышей, пока занимаются в клубе.

Множество программ групповых направлений — то, что выгодно отличает наш клуб от других. Аэробика и танцы, йога и пилатес, TRX, MFR — к вашим услугам самые популярные и востребованные классы под руководством опытных тренеров, многие из которых являются действующими спортсменами и призерами международных соревнований. В клубе работают более 20 первоклассных инструкторов, которые могут помочь освоить любое из более чем 50 фитнес-направлений. Расписание групповых занятий включает в себя более 70 занятий в неделю, где каждый может найти для себя подходящее.

Мы открыты для всех, кто хочет стать частью нашего клуба, поэтому с радостью примем новых резидентов в нашу большую семью

— Расскажите, пожалуйста, о клубной карте AVATR. Почему такое название?

— С названием все просто — среди обладателей этой карты будет происходить розыгрыш автомобиля AVATR, поэтому неудивительно, что карта называется так же.

Годовая клубная карта AVATR — это не просто пропуск в мир wellness, это возможность стать частью нашего уникального комьюнити, где каждый может найти поддержку и вдохновение для достижения своих целей. И, конечно же, вступление в evo wellness club — это прекрасная возможность для всех желающих начать с Нового года «новую жизнь». Это возможность заботиться о своем здоровье и благополучии, пользуясь поддержкой профессионалов и единомышленников, которые не позволят вам дрогнуть и оставить это благое начинание.

Клубная карта AVATR стоит 10 000 рублей и предоставляет доступ к многообразию услуг нашего клуба на целый год. Помимо стоимости клубного членства, в эту сумму входит и депозит в размере 4 000 рублей, который резиденты клуба смогут потратить на дополнительные услуги клуба, такие как ресторан, СПА-комплекс с его массажами и уходами для лица и тела, а также для оплаты персональных тренировок, занятий в Pilates-бутике или занятий в студиях.

Одним из ключевых преимуществ нашей клубной карты AVATR является то, что это не массовое предложение. Оно будет действовать всего лишь месяц — с 13 декабря по 11 января. После этого периода доступ к данному формату будет закрыт. По закону мы не вправе ограничивать количество участников рекламной игры, но, учитывая стоимость клубной карты, мы понимаем, что количество новых резидентов будет в рамках пропускной способности нашего клуба и мы сможем обеспечить для всех достойный уровень сервиса.

Каждый, кто решит участвовать в рекламной игре, осознает, что вероятность выигрыша будет довольно высокой благодаря особым условиям участия.

— Какие преимущества получает обладатель карты?

— Обладатели карты могут наслаждаться неограниченным доступом к клубным зонам, включая тренажерный зал и акватермальную зону, а также всем многообразием групповых занятий.















Кроме того, карта включает консультации врача спортивной медицины, персональные wellness-консультации и другие опции. Есть возможность приглашать друзей, так как карта включает, в том числе, и 15 гостевых визитов. В стоимость карты AVATR входят 12 сеансов коллагенария, 12 посещений шунгитовой комнаты, несколько сеансов СПА-ухода. Обладатели карты смогут пользоваться услугами СПА-комплекса и ресторана «EVOlution» с существенными скидками. Это действительно многообразие возможностей для активного и здорового образа жизни.













Разумеется, для обладателей этой карты, так же, как и для держателей других клубных карт evo wellness club, доступны открытый и крытый паркинги с достаточным количеством машиномест, персональные шкафчики, где гости могут хранить свои вещи, индивидуальные ячейки для ценных вещей, полотенца в неограниченном количестве во всех зонах клуба, услуги персонального менеджера и многое другое.

Встречи, которые обогащают

— Как вы видите целевую аудиторию вашего клуба?

— Наша целевая аудитория — это взыскательные гости, которые ценят качественный сервис и индивидуальный подход. Среди членов нашего клуба много бизнесменов, топ-менеджеров, банкиров и IT-специалистов. Мы создаем пространство для требовательных к уровню сервиса людей, которые стремятся к здоровому образу жизни и гармонии.

— Это значит, что вокруг клуба собирается особое сообщество людей, единомышленников? Есть возможности для делового нетворкинга?

— Среди наших резидентов много представителей культуры и искусства. Среди членов клуба есть меценаты, которые живут и работают как в Беларуси, так и в России, а также в некоторых странах Европы. Для развития светской жизни клуба мы постоянно приглашаем интересных спикеров — будь то представители фитнес-индустрии, талантливые шеф-повара или успешные бизнесмены. Они делятся своим опытом исключительно в рамках созданного в клубе сообщества.

Клубные мероприятия являются закрытыми и доступны только нашим резидентам, что создает уникальную атмосферу для нетворкинга. Здесь у вас есть возможность общаться с людьми, которые разделяют ваши интересы и взгляды на жизнь. Это не просто встречи — это возможность завести полезные деловые знакомства и расширить круг общения с теми, кто может обогатить ваш опыт.

— Как вы планируете развивать клуб в будущем?



Александр Рогач

— Мы всегда ищем новые пути для улучшения качества обслуживания наших гостей. В будущем мы планируем расширять спектр услуг за счет развития косметологического и СПА-направлений в клубе, открытия медицинского направления, что позволит комплексно подходить к решению любых задач в области физического и духовного благополучия для людей, осознанно подходящих к вопросам своего здоровья.

Кроме того, мы будем продолжать развивать наше сообщество, приглашая новых спикеров и экспертов в wellness-области. Мы хотим создать платформу для обмена опытом и знаниями между нашими резидентами, чтобы каждый мог внести свой вклад в общее дело — поддержание здорового и гармоничного образа жизни.

Наша цель — оставаться на передовой wellness-индустрии, предоставляя нашим гостям только лучшее.