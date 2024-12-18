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Поздравить близких, начать с Нового года новую жизнь и уехать на электрокаре. evo wellness club запускает невероятную предновогоднюю игру
18.12.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Долгое время бытовало мнение, что evo wellness club — это закрытое сообщество, попасть в которое можно только по приглашению владельцев. Поговорили с директором
Ожидание чуда — встречаем Новый год с evo wellness club
— Александр, долгие годы бытовало мнение, что evo wellness club — это своего рода закрытое сообщество, попасть в которое может только ограниченный круг лиц. Так ли это на самом деле?
— evo wellness club существует уже 14 лет и является первопроходцем в wellness-индустрии нашей страны с 2011 года. За это время клуб стал центром притяжения передовых технологий и дал пример развития wellness-направления нашей страны в новом, инновационном ключе. Двери evo wellness club открыты (и всегда были открыты) для новых резидентов, при этом мы не нарушаем уединенность пребывания гостей в клубе, сохраняем комфорт, высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому гостю.
— То есть стать членом клуба может каждый?
— Разумеется. Но, откровенно говоря, наш клуб — один из самых дорогих в Минске. В то же время никто другой и не предлагает такого комплекса услуг, подхода и уровня сервиса. Стоимость годовых клубных карт находится в пределах от 5 до 18 тысяч рублей, в зависимости от наполнения. Поэтому мы понимаем, что членами клуба станут только те, кто готов заплатить такую сумму за наш уровень качества услуг, доступ к возможностям клуба и его кругу общения.Клубную карту можно подарить кому-то из близких. Это отличный способ сделать неожиданный и запоминающийся подарок к Новому году или Рождеству.
— В этом году вы решили провести рекламную игру, чтобы привлечь побольше желающих?
— Рекламная игра — это только повод заявить о себе новой аудитории и предложить новый формат активности тем, кто уже долгие годы с нами.
Мы высоко ценим наших постоянных членов клуба и всех тех, кто сейчас к нам присоединяется. В преддверии замечательного праздника Нового года нам захотелось создать небольшое новогоднее чудо для наших гостей. Ведь в глубине души каждый из нас мечтает о новогоднем чуде, даже те, кто в этом никогда не признается. Поэтому мы решили устроить розыгрыш электромобиля AVATR среди держателей одноименной годовой клубной карты, которую мы предлагаем приобрести с 13 декабря по 11 января.
Ну а в канун Старого Нового года, 13 января, для кого-то из новых резидентов клуба это новогоднее чудо случится — карта превратится в новенький автомобиль, который уже встречает гостей на пороге нашего клуба. AVATR — это один из флагманов китайского рынка электрокаров, обладающий развитым интеллектом и широким функционалом. Он не только эстетически красив и хорошо оснащен, но и открывает для своего обладателя новые возможности благодаря всё большему участию в его жизни. Именно такой электромобиль мы подарим одному из участников нашей рекламной игры.
Мы также хотим помочь решить проблему тем, кто еще не определился с выбором подарка для своих родных и близких, поэтому новая карта AVATR красиво оформлена, празднично упакована и запросто может стать чудесным подарком под новогоднюю елку. Мы уверены, что такой подарок будет особенно ценен для тех, кто ищет что-то особенное для своих близких, ведь вы дарите не просто клубную карту, но и надежду на новогоднее волшебство, которое случится не где-то на телеэкране, а совсем близко — рядом с вами, для ваших знакомых, а может быть, для вас…
Экосистема здорового образа жизни и благополучия
— Чем evo wellness club отличается от других фитнес- и СПА-комплексов в Минске?
— Мы никогда не называли себя фитнес-клубом или СПА-комплексом, ведь мы гораздо больше, чем просто место для тренировок. Наша цель — развивать концепцию wellness, которая стала основой философии evo wellness club. Wellness в evo — это ответственный подход к своему здоровью: грамотно построенные тренировки, релаксация и защита от стресса, правильное питание, избавление от вредных привычек и наслаждение жизнью особого качества.
Мы — клуб единомышленников, где главная цель — создать сообщество людей, объединенных схожими интересами и взглядами, стремящихся к здоровому образу жизни.Здоровый образ жизни ведь складывается не только из физических упражнений, но и из духовного благополучия и комфортного общения. Наш клуб — это целая экосистема здорового образа жизни и благополучия, это целый мир, где каждый участник становится частью большого сообщества. Мы активно вовлекаем наших резидентов в спортивную и светскую жизнь, у нас проходят различные мероприятия, которые помогают укрепить связи между участниками и создать атмосферу дружбы и поддержки.
Мы предлагаем более 5000 квадратных метров пространства с акватермальной зоной, СПА-комплексом, рестораном и даже игровой комнатой для детей, где мамы могут оставить своих малышей, пока занимаются в клубе.
Множество программ групповых направлений — то, что выгодно отличает наш клуб от других. Аэробика и танцы, йога и пилатес, TRX, MFR — к вашим услугам самые популярные и востребованные классы под руководством опытных тренеров, многие из которых являются действующими спортсменами и призерами международных соревнований. В клубе работают более 20 первоклассных инструкторов, которые могут помочь освоить любое из более чем 50 фитнес-направлений. Расписание групповых занятий включает в себя более 70 занятий в неделю, где каждый может найти для себя подходящее.
Мы открыты для всех, кто хочет стать частью нашего клуба, поэтому с радостью примем новых резидентов в нашу большую семью
— Расскажите, пожалуйста, о клубной карте AVATR. Почему такое название?
— С названием все просто — среди обладателей этой карты будет происходить розыгрыш автомобиля AVATR, поэтому неудивительно, что карта называется так же.
Годовая
Клубная карта AVATR стоит 10 000 рублей и предоставляет доступ к многообразию услуг нашего клуба на целый год. Помимо стоимости клубного членства, в эту сумму входит и депозит в размере 4 000 рублей, который резиденты клуба смогут потратить на дополнительные услуги клуба, такие как ресторан, СПА-комплекс с его массажами и уходами для лица и тела, а также для оплаты персональных тренировок, занятий в Pilates-бутике или занятий в студиях.
Одним из ключевых преимуществ нашей клубной карты AVATR является то, что это не массовое предложение. Оно будет действовать всего лишь месяц — с 13 декабря по 11 января.После этого периода доступ к данному формату будет закрыт. По закону мы не вправе ограничивать количество участников рекламной игры, но, учитывая стоимость клубной карты, мы понимаем, что количество новых резидентов будет в рамках пропускной способности нашего клуба и мы сможем обеспечить для всех достойный уровень сервиса.
Каждый, кто решит участвовать в рекламной игре, осознает, что вероятность выигрыша будет довольно высокой благодаря особым условиям участия.
— Какие преимущества получает обладатель карты?
— Обладатели карты могут наслаждаться неограниченным доступом к клубным зонам, включая тренажерный зал и акватермальную зону, а также всем многообразием групповых занятий.
Кроме того, карта включает консультации врача спортивной медицины, персональные wellness-консультации и другие опции. Есть возможность приглашать друзей, так как карта включает, в том числе, и 15 гостевых визитов. В стоимость карты AVATR входят 12 сеансов коллагенария, 12 посещений шунгитовой комнаты, несколько сеансов СПА-ухода. Обладатели карты смогут пользоваться услугами СПА-комплекса и ресторана «EVOlution» с существенными скидками. Это действительно многообразие возможностей для активного и здорового образа жизни.
Разумеется, для обладателей этой карты, так же, как и для держателей других клубных карт evo wellness club, доступны открытый и крытый паркинги с достаточным количеством машиномест, персональные шкафчики, где гости могут хранить свои вещи, индивидуальные ячейки для ценных вещей, полотенца в неограниченном количестве во всех зонах клуба, услуги персонального менеджера и многое другое.
Встречи, которые обогащают
— Как вы видите целевую аудиторию вашего клуба?
— Наша целевая аудитория — это взыскательные гости, которые ценят качественный сервис и индивидуальный подход. Среди членов нашего клуба много бизнесменов, топ-менеджеров, банкиров и IT-специалистов. Мы создаем пространство для требовательных к уровню сервиса людей, которые стремятся к здоровому образу жизни и гармонии.
— Это значит, что вокруг клуба собирается особое сообщество людей, единомышленников? Есть возможности для делового нетворкинга?
— Среди наших резидентов много представителей культуры и искусства. Среди членов клуба есть меценаты, которые живут и работают как в Беларуси, так и в России, а также в некоторых странах Европы. Для развития светской жизни клуба мы постоянно приглашаем интересных спикеров — будь то представители фитнес-индустрии, талантливые шеф-повара или успешные бизнесмены. Они делятся своим опытом исключительно в рамках созданного в клубе сообщества.
Клубные мероприятия являются закрытыми и доступны только нашим резидентам, что создает уникальную атмосферу для нетворкинга. Здесь у вас есть возможность общаться с людьми, которые разделяют ваши интересы и взгляды на жизнь. Это не просто встречи — это возможность завести полезные деловые знакомства и расширить круг общения с теми, кто может обогатить ваш опыт.
— Как вы планируете развивать клуб в будущем?
— Мы всегда ищем новые пути для улучшения качества обслуживания наших гостей. В будущем мы планируем расширять спектр услуг за счет развития косметологического и СПА-направлений в клубе, открытия медицинского направления, что позволит комплексно подходить к решению любых задач в области физического и духовного благополучия для людей, осознанно подходящих к вопросам своего здоровья.
Кроме того, мы будем продолжать развивать наше сообщество, приглашая новых спикеров и экспертов в wellness-области. Мы хотим создать платформу для обмена опытом и знаниями между нашими резидентами, чтобы каждый мог внести свой вклад в общее дело — поддержание здорового и гармоничного образа жизни.
Наша цель — оставаться на передовой wellness-индустрии, предоставляя нашим гостям только лучшее.
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Поздравить близких, начать с Нового года новую жизнь и уехать на электрокаре. evo wellness club запускает невероятную предновогоднюю игру
Долгое время бытовало мнение, что evo wellness club - это закрытое сообщество, попасть в которое можно только по приглашению владельцев. Поговорили с директором evo wellness club...
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