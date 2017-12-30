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Игровой городок для детей с инвалидностью оборудуют в Кобрине

30.12.2017 19:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кобрине появится игровой городок для детей с инвалидностью, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Валентин Трубчик.

Инклюзивную площадку оборудуют при Кобринском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

«Проект будем развивать при поддержке районного отделения Белорусского фонда мира, спонсоров, неравнодушных людей. Уже начали эту работу. Сейчас идет процесс закупки первого тренажера — специальной горки», — рассказал Валентин Трубчик.

Непосредственно к обустройству игрового городка планируется приступить в начале 2018 года. В перспективе площадка будет пополняться новым игровым оборудованием и малыми архитектурными формами. Эти конструкции будут отличаться от стандартных. Их главными критериями являются доступность для детей-инвалидов и повышенная безопасность.

«Наш центр посещают дети с тяжелой формой инвалидности. В игровом городке они должны не только отдыхать, площадка будет также обучающей. Например, на горке ребенок сможет осваивать навык хождения по лестнице. Планируем приобрести качели, потому что детям с особенностями в развитии полезна сенсорная стимуляция. В целом педагоги будут проводить все игры с дидактическим уклоном», — подчеркнула директор центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ирена Румянцева.

Данное социальное учреждение посещают около 120 детей с особенностями развития из Кобрина и района, среди них 41 ребенок дошкольного возраста.

 
 
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В перспективе площадка будет пополняться новым игровым оборудованием и малыми архитектурными формами.

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