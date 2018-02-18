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Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета в Иране не было

18.02.2018 13:13 — Новости Общества | БелТА  
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета в Иране не было. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"По информации посольства Республики Беларусь в Иране, на борту потерпевшего крушение самолета ATR-72, выполнявшего внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, граждан Беларуси не было", - говорится в сообщении.

В Иране разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 66 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета в Иране не было. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте...

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