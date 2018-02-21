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В Витебске хотят поставить скульптуры в честь десантников. За деньги, заработанные на субботнике

21.02.2018 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В парке Победителей к Дню ВДВ хотят установить скульптуру десантника и памятный знак в честь военнослужащих этого рода войск. Тендер на выполнение этих работ объявило УКС города Витебска, информирует сайт госзакупок. Автор обоих произведений — скульптор Иван Казак.


Эскиз памятного знака. Фото: сайт госзакупок icetrade.by

На эскизе памятный знак выглядит так. В центре — парашют из силумина, на котором размещена эмблема ВДВ и девиз «Никто, кроме нас». По обе стороны от эмблемы — портреты командующего ВДВ СССР генерала армии Василия Маргелова и его бессменного заместителя генерал-лейтенанта Ивана Лисова. Перед парашютом на камне лежат тельняшка и голубой берет.

Фигура десантника будет бронзовой. По замыслу скульптора Ивана Казака, боец только что совершил прыжок и собирает стропы. Десантник еще не снял подвесную систему парашюта, но уже сменил шлем на голубой берет.

Ожидается, что обе работы установят рядом в парке Победителей — на площадке напротив дома № 18 на улице Калинина. Неподалеку от этого места находится фонтан.

Во сколько обойдутся изготовление, доставка, сборка и установка памятного знака и скульптуры, в документах тендера не уточняется. Известно только, что гонорар скульптора составит свыше 41 тысячи рублей. Про источник финансирования сообщается, что это средства, заработанные на субботнике.


Эскиз скульптуры десантника. Фото: сайт госзакупок icetrade.by

Напомним, идея установить в Витебске памятник десантнику принадлежит ветеранским и общественным организациям региона. Инициативу поддержали местные власти.

Отношение к воинам ВДВ в регионе особое. В Витебске многие годы дислоцировалась 103-я воздушно-десантная дивизия. Ее военнослужащие первыми вошли в Афганистан. Сейчас в областном центре находится 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада.

Для создания памятника в прошлом году объявили благотворительный сбор.

 
Теги: Витебск
 
 
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Во сколько обойдутся изготовление, доставка, сборка и установка памятного знака и скульптуры, в документах тендера не уточняется. Известно, что только гонорар...

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