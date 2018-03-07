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На проспекте Независимости в Минске 8 марта ограничат движение транспорта

07.03.2018 23:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Движение всех видов транспорта будет временно ограничено 8 марта на проспекте Независимости в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

8 марта в столице состоится «Женский забег». В связи с этим временно будет ограничено движение всех видов транспорта с 8.00 до 15.00 по пр. Независимости на участке от ул. Бобруйской, ул. Московской до ул. Свердлова, с 11.30 до 13.00 по пр. Независимости на участке от ул. Свердлова до ул. Козлова.

Учитывая данную информацию, столичная ГАИ рекомендует выбирать объездные маршруты движения.

Напомним, 8 марта 3,5 тысячи спортивных красавиц пробегут по центру Минска. Женский забег Beauty Run организует Белорусская федерация легкой атлетики. Начало забега — 12.00. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться. Все подробности проведения мероприятия тут.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение всех видов транспорта будет временно ограничено 8 марта на проспекте Независимости в Минске.

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