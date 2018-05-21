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На Кобринщине прошёл праздник белого халата

21.05.2018 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Профессиональный праздник медицинских сестёр отметили 12 мая в Кобринской ЦРБ.
Мероприятие открыл исполняющий обязанности главного врача заместитель главного врача УЗ «Кобринская ЦРБ» Юрий Юзько, который отметил высокий профессиональный уровень медицинских сестёр больницы. За достигнутые успехи в деле улучшения и совершенствования оказания медицинской помощи населению района лучшие медсёстры в этот день были награждены грамотами УЗ «Кобринская ЦРБ».

На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата
На Кобринщине прошёл праздник белого халата

Продолжился праздник конкурсной программой, в которой приняли участие 8 команд с привлечением всех структурных подразделений УЗ «Кобринская ЦРБ». Соревнование началось с конкурса-приветствия «Визитка», который позволил жюри, в состав которого вошли Юрий Юзько, начальник отдела кадров Денис Елисеев, главная медсестра Ирина Злотник и врач-валеолог Светлана Васильева, сформировать общее впечатление о командах. Участники заранее подготовили видеоролики и презентации. С экрана в интересной форме они представили команды и рассказали присутствующим о себе и своей работе.
Затем последовала разминка. Команды придумывали остроумные ответы на вопросы и расшифровывали медицинские аббревиатуры, проявив креатив и большое чувство юмора. Настоящим шоу стал конкурс костюмов.
Самым зрелищным оказался творческий конкурс. Участники представили зрителям оригинальные театральные постановки, в которых рассказывали о буднях медицинских сестёр, пели, читали стихи, танцевали.
За каждый конкурс жюри начисляло командам баллы, которые в итоге суммировались. Наибольшее количество баллов набрала команда «Аскорбинка», представлявшая структурные подразделения терапевтического профиля больницы, второй стала команда «Адреналин» хирургического профиля больницы, третьей – команда «Гнездо аиста» – филиал УЗ «Кобринская ЦРБ» «Родильный дом.

Ксения ПАЛЬТО

СНИМКИ автора

 
 
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На Кобринщине прошёл праздник белого халата
 
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