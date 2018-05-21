На Кобринщине прошёл праздник белого халата

Профессиональный праздник медицинских сестёр отметили 12 мая в Кобринской ЦРБ.

Мероприятие открыл исполняющий обязанности главного врача заместитель главного врача УЗ «Кобринская ЦРБ» Юрий Юзько, который отметил высокий профессиональный уровень медицинских сестёр больницы. За достигнутые успехи в деле улучшения и совершенствования оказания медицинской помощи населению района лучшие медсёстры в этот день были награждены грамотами УЗ «Кобринская ЦРБ».













































































Продолжился праздник конкурсной программой, в которой приняли участие 8 команд с привлечением всех структурных подразделений УЗ «Кобринская ЦРБ». Соревнование началось с конкурса-приветствия «Визитка», который позволил жюри, в состав которого вошли Юрий Юзько, начальник отдела кадров Денис Елисеев, главная медсестра Ирина Злотник и врач-валеолог Светлана Васильева, сформировать общее впечатление о командах. Участники заранее подготовили видеоролики и презентации. С экрана в интересной форме они представили команды и рассказали присутствующим о себе и своей работе.

Затем последовала разминка. Команды придумывали остроумные ответы на вопросы и расшифровывали медицинские аббревиатуры, проявив креатив и большое чувство юмора. Настоящим шоу стал конкурс костюмов.

Самым зрелищным оказался творческий конкурс. Участники представили зрителям оригинальные театральные постановки, в которых рассказывали о буднях медицинских сестёр, пели, читали стихи, танцевали.

За каждый конкурс жюри начисляло командам баллы, которые в итоге суммировались. Наибольшее количество баллов набрала команда «Аскорбинка», представлявшая структурные подразделения терапевтического профиля больницы, второй стала команда «Адреналин» хирургического профиля больницы, третьей – команда «Гнездо аиста» – филиал УЗ «Кобринская ЦРБ» «Родильный дом.

Ксения ПАЛЬТО

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