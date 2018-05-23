«Солнечная» опасность

Меланома – злокачественная опухоль, образующаяся при перерождении клеток меланоцитов, которые в нормальном состоянии находятся преимущественно в коже и вырабатывают под действием ультрафиолетового излучения окрашивающее вещество – пигмент меланин. Количество этих клеток и продуцируемого ими пигмента определяет цвет кожи человека. Меланоциты в большом количестве содержатся в родинках, поэтому меланома может также развиваться и из этих достаточно безобидных образований, которые имеются у большинства людей.
Факторы, которые могут спровоцировать развитие меланомы – это травмы, ультрафиолетовое облучение и гормональная перестройка организма, генетическая предрасположенность.
К группе повышенного риска относятся лица:
- белой кожей рыжими волосами, с голубыми, серыми или зелеными глазами;
- постоянно обгорающие на солнце;
- перенесшие солнечные ожоги и длительно пребывавшие на солнце, особенно в возрасте до 20 лет;
- имеющие среди близких родственников больных меланомой (другим раком кожи);
- имеющие более 100 родинок на теле или более 50 в возрасте до 20 лет.
Появление внешних изменений родинки, которые должны Вас насторожить:
- изменение цвета;
- нарушение или полное отсутствие рисунка кожи в области родинки, «лаковая»
поверхность или шелушение;
- появление воспалительного ареола вокруг родинки;
- размывание контура родинки;
- увеличение размера родинки и ее уплотнения;
- зуд, жжение, покалывания в области родинки;
- появление трещин, изъявлений в области родинки, кровоточивости;
- выпадение имевшихся на родинке волосков;
- внезапное исчезновение родинки.
Обнаружив у себя возможные признаки перерождения родимого пятна обязательно обратитесь к врачу – онкологу.
Уменьшить риск развития меланомы позволяет ряд несложных для соблюдения правил:
- регулярно осматривайте кожу. Особое внимание обратите на родинки в начале и в конце лета. При наличии каких – либо признаков их перерождения обязательно обратитесь к врачу;
- если у Вас много родинок, есть большие пигментные пятна или диспластические родинки избегайте солнца и ежегодно обследуйтесь у специалистов.
- следует ограничить воздействие на кожу ультрафиолетового излучения, как солнечного, так и искусственного (солярия). Никогда не загорайте с 10 до 15 часов. Это самое опасное время, когда солнце наиболее активно и вероятность быстро получить ожоги наиболее высока;
- старайтесь находится на солнце без защитных средств не более 30-40 минут. Носите головные уборы или платки, прикрывающие шею;
- если Вы любите отдыхать в жарких странах, отправляйтесь осенью.
Оберегайте себя и своих близких!
Врач – валеолог «Борисовская»ЦРБ В.И. Коновалова