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Женщина-механизатор, получившая трактор на "Дожинках", все-таки уволилась из хозяйства и ищет работу

30.07.2018 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Механизатор Галина Кожанова, которой вручили на «Дожинках» трактор, все-таки планирует переучиться на специалиста по охране труда.


— Еще месяц назад уволилась. Такое отношение я не могу выносить. Написала заявление, — рассказала женщина TUT.BY.

Напомним, в конце мая в КСУП «Кривск» Буда-Кошелевского района разразился скандал: директор хозяйства уволил одного из лучших механизаторов Галину Кожанову и забрал у женщины именно трактор, который ей вручили на «Дажынках» в Житковичах. Вместе с Галиной уволили и ее мужа Сергея.

По словам женщины, ситуация выглядела так: им нужно было оформить документы на дом, для этого необходимо было съездить в Гомель к нотариусу. Утром перед автобусом Галина с супругом зашли в диспетчерскую хозяйства и там оставили заявление на отгул (говорят, так делают всегда) — и уехали. На следующий день пришли на работу, но к ней их не допустили. «У вас прогул, нам такие работники не нужны», — ответили супругам в конторе.

Галина не поверила своим ушам. В этом хозяйстве она с мужем работает уже три года, и за это время — ни одной жалобы. Напротив: женщина была на хорошем счету, передовик труда.

За 18 лет стажа Галину Николаевну не раз чествовали за добросовестный труд. А в прошлом году отправили в составе буда-кошелевской делегации на областные «Дожинки», где вручили новенький «Беларус». На нем женщина и работала до увольнения.

Об уволенном механизаторе написали СМИ, в конфликт вмешалось руководство из области. Разбираться в ситуации в Кривск приезжал заместитель губернатора по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Микалуцкий.

«Микалуцкий их предупредил: Галю не обижать, даже ей телефон свой дал, сказал, будут обижать — сразу звони», — рассказывал тогда TUT.BY супруг Галины.

— Ну и почему не позвонили? — спрашиваем ее сегодня.

— Не захотела беспокоить. У него и без меня забот много, — вздыхает Галина.

Сейчас она ищет работу. В Гомеле в Центра занятости населения ей предложили пройти обучение по специальности «Охрана труда». Женщину этот вариант заинтересовал.

Связаться с руководством хозяйства TUT.BY не удалось.

 
Теги: Гомель
 
 
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Механизатор Галина Кожанова, которую в мае уволили из СПК "Кривск" за прогул и забрали трактор, который ей вручали на "Дажынках", но затем восстановили, все-таки ушла...
 
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