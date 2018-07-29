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Женщина-механизатор, получившая трактор на "Дожинках", все-таки уволилась из хозяйства и ищет работу
30.07.2018 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Механизатор Галина Кожанова, которой вручили на «Дожинках» трактор, все-таки планирует переучиться на специалиста по охране труда.
— Еще месяц назад уволилась. Такое отношение я не могу выносить. Написала заявление, — рассказала женщина TUT.BY.
Напомним, в конце мая в КСУП «Кривск» Буда-Кошелевского района разразился скандал:
По словам женщины, ситуация выглядела так: им нужно было оформить документы на дом, для этого необходимо было съездить в Гомель к нотариусу. Утром перед автобусом Галина с супругом зашли в диспетчерскую хозяйства и там оставили заявление на отгул (говорят, так делают всегда) — и уехали. На следующий день пришли на работу, но к ней их не допустили. «У вас прогул, нам такие работники не нужны», — ответили супругам в конторе.
Галина не поверила своим ушам. В этом хозяйстве она с мужем работает уже три года, и за это время — ни одной жалобы. Напротив: женщина была на хорошем счету, передовик труда.
За 18 лет стажа Галину Николаевну не раз чествовали за добросовестный труд. А в прошлом году отправили в составе буда-кошелевской делегации на областные «Дожинки», где вручили новенький «Беларус». На нем женщина и работала до увольнения.
Об уволенном механизаторе написали СМИ, в конфликт
«Микалуцкий их предупредил: Галю не обижать, даже ей телефон свой дал, сказал, будут обижать — сразу звони», — рассказывал тогда TUT.BY супруг Галины.
— Ну и почему не позвонили? — спрашиваем ее сегодня.
— Не захотела беспокоить. У него и без меня забот много, — вздыхает Галина.
Сейчас она ищет работу. В Гомеле в Центра занятости населения ей предложили пройти обучение по специальности «Охрана труда». Женщину этот вариант заинтересовал.
Связаться с руководством хозяйства TUT.BY не удалось.
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Женщина-механизатор, получившая трактор на "Дожинках", все-таки уволилась из хозяйства и ищет работу
Механизатор Галина Кожанова, которую в мае уволили из СПК "Кривск" за прогул и забрали трактор, который ей вручали на "Дажынках", но затем восстановили, все-таки ушла...
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