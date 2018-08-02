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В целом все хорошо, но есть одно «но»... В Сморгонском районе прошёл мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси
03.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
С 24 по 25 июля в Сморгонском районе проходил мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси на предмет охраны труда и выполнения трудового законодательства в целом. Возглавил комиссию главный правовой инспектор технической инспекции Федерации профсоюзов Беларуси Андрей Шадрин.
Как рассказал глава районного объединения ФПБ Викентий Найдич, во время мониторинга комиссия проверила предприятия «Сморгонские молочные продукты», «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», «Агросервис», сельскохозяйственное предприятие «АгроСолы», музей-усадьбу М. К. Огинского и СШ №7.
По словам собеседника, сейчас акцент в вопросах охраны труда уделяется работам, связанным с уборкой урожая. Сюда входит ряд процедур, начиная от обеспечения механизаторов питанием, спецодеждой и обувью, заканчивая условиями и режимом труда. Говоря о КСУП «АгроСолы», председатель районного объединений ФПБ подчеркнул, что на этом предприятии к вопросам охраны труда относятся с таким вниманием, что многие профсоюзные лидеры городских организаций могут только позавидовать.
Обращаясь к руководителям организаций и предприятий района, Викентий Найдич отметил, что в работе по охране труда никогда нельзя останавливаться. Когда наниматель берет на работу людей, он должен помнить и знать, что несет ответственность за них, начиная с административной и заканчивая уголовной. Задачи любого руководителя - создать достойные условия труда, следить за состоянием спецодежды, исправностью машин, механизмов и другими инструментами, с которыми работает его подчиненный, а также способствовать росту заработной платы.
Сергей ЮРЕВИЧ.
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В целом все хорошо, но есть одно «но»... В Сморгонском районе прошёл мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси
С 24 по 25 июля в Сморгонском районе проходил мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси на предмет охраны труда и выполнения трудового...
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