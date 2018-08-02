В целом все хорошо, но есть одно «но»... В Сморгонском районе прошёл мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси

С 24 по 25 июля в Сморгонском районе проходил мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси на предмет охраны труда и выполнения трудового законодательства в целом. Возглавил комиссию главный правовой инспектор технической инспекции Федерации профсоюзов Беларуси Андрей Шадрин.

Как рассказал глава районного объединения ФПБ Викентий Найдич, во время мониторинга комиссия проверила предприятия «Сморгонские молочные продукты», «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», «Агросервис», сельскохозяйственное предприятие «АгроСолы», музей-усадьбу М. К. Огинского и СШ №7.

- В основном охрана труда в проверенных организациях и на предприятиях соблюдается, - комментирует итоги проверки Викентий Иванович. - Но документацию, которая регламентирует ее деятельность, нужно привести в соответствие с нормами. Срок на устранение недочетов - месяц.

По словам собеседника, сейчас акцент в вопросах охраны труда уделяется работам, связанным с уборкой урожая. Сюда входит ряд процедур, начиная от обеспечения механизаторов питанием, спецодеждой и обувью, заканчивая условиями и режимом труда. Говоря о КСУП «АгроСолы», председатель районного объединений ФПБ подчеркнул, что на этом предприятии к вопросам охраны труда относятся с таким вниманием, что многие проф­союзные лидеры городских организаций могут только позавидовать.

Обращаясь к руководителям организаций и предприятий района, Викентий Найдич отметил, что в работе по охране труда никогда нельзя останавливаться. Когда наниматель берет на работу людей, он должен помнить и знать, что несет ответственность за них, начиная с административной и заканчивая уголовной. Задачи любого руководителя - создать достойные условия труда, следить за состоянием спецодежды, исправностью машин, механизмов и другими инструментами, с которыми работает его подчиненный, а также способствовать росту заработной платы.

- Мы постоянно выезжаем с проверками в организации и на предприятия в составе мобильной группы райисполкома. Выявленные нарушения требуем устранить в кратчайшие сроки. Хочется, чтобы руководители больше внимания уделяли общественным инспекторам и проф­союзным лидерам, которые, в свою очередь, должны контролировать ситуацию в организациях на предмет охраны труда. Если на предприятиях соблюдается трудовое законодательство, то люди, ответственные за это, должны поощряться, - подытожил Викентий Найдич.

Сергей ЮРЕВИЧ.