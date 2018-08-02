ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В целом все хорошо, но есть одно «но»... В Сморгонском районе прошёл мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси

03.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
С 24 по 25 июля в Сморгонском районе проходил мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси на предмет охраны труда и выполнения трудового законодательства в целом. Возглавил комиссию главный правовой инспектор технической инспекции Федерации профсоюзов Беларуси Андрей Шадрин.
В целом все хорошо, но есть одно «но»... В Сморгонском районе прошёл мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси

Как рассказал глава районного объединения ФПБ Викентий Найдич, во время мониторинга комиссия проверила предприятия «Сморгонские молочные продукты», «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», «Агросервис», сельскохозяйственное предприятие «АгроСолы», музей-усадьбу М. К. Огинского и СШ №7.

- В основном охрана труда в проверенных организациях и на предприятиях соблюдается, - комментирует итоги проверки Викентий Иванович. - Но документацию, которая регламентирует ее деятельность, нужно привести в соответствие с нормами. Срок на устранение недочетов - месяц.

По словам собеседника, сейчас акцент в вопросах охраны труда уделяется работам, связанным с уборкой урожая. Сюда входит ряд процедур, начиная от обеспечения механизаторов питанием, спецодеждой и обувью, заканчивая условиями и режимом труда. Говоря о КСУП «АгроСолы», председатель районного объединений ФПБ подчеркнул, что на этом предприятии к вопросам охраны труда относятся с таким вниманием, что многие проф­союзные лидеры городских организаций могут только позавидовать.

Обращаясь к руководителям организаций и предприятий района, Викентий Найдич отметил, что в работе по охране труда никогда нельзя останавливаться. Когда наниматель берет на работу людей, он должен помнить и знать, что несет ответственность за них, начиная с административной и заканчивая уголовной. Задачи любого руководителя - создать достойные условия труда, следить за состоянием спецодежды, исправностью машин, механизмов и другими инструментами, с которыми работает его подчиненный, а также способствовать росту заработной платы.

- Мы постоянно выезжаем с проверками в организации и на предприятия в составе мобильной группы райисполкома. Выявленные нарушения требуем устранить в кратчайшие сроки. Хочется, чтобы руководители больше внимания уделяли общественным инспекторам и проф­союзным лидерам, которые, в свою очередь, должны контролировать ситуацию в организациях на предмет охраны труда. Если на предприятиях соблюдается трудовое законодательство, то люди, ответственные за это, должны поощряться, - подытожил Викентий Найдич.

Сергей ЮРЕВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 24 по 25 июля в Сморгонском районе проходил мониторинг правовой инспекции Федерации профсоюзов Беларуси на предмет охраны труда и выполнения трудового...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дипломаты занимаются организацией доставки на родину тел погибших белорусов в Калужской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика