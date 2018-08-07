Пожарная безопасность на уборочной





Работники Глусского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с тружениками сельского хозяйства ежегодно накануне и во время уборочной кампании проводят целый комплекс мероприятий, направленных на недопущение пожаров в местах уборки, переработки и хранения урожая.

Так, работники МЧС провели профилактический рейд, посетив зерносушильные комплексы хозяйств и места уборки урожая, чтобы в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности во время уборочной кампании.

В ходе рейда первый заместитель начальника Глусского РОЧС Павел Гребеньков напомнил водителям и комбайнерам о том, что зерноуборочная техника должна проходить ежедневный технический осмотр с тщательной проверкой систем питания, смазки, зажигания. Комбайны должны своевременно очищаться от намотавшейся соломистой массы и подтёков. Было также отмечено, что техника, задействованная на уборке, должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения. Посетив зернотоки хозяйств, спасатели проверили наличие необходимых средств пожаротушения, инструкций, журналов по технике безопасности. С работниками и заведующими данных объектов были проведены профилактические беседы.

Во время рейда были выявлены нарушения: в местах работы комбайнов ОАО «Глусский РАПТС» в поле возле д. Вильчи, ОАО «Агрофирма «Славгородский» возле аг. Клетное и ОАО «Турино-агро» возле д. Броды не было организовано дежурство водоподающей техники.

В ОАО «Агрофирма «Славгородский», ОАО «Глусский РАПТС», ОАО «Экспериментальная база «Глуск», ОАО «Глусская Заря», ОАО «Заря Коммуны» не вся зерноуборочная техника и техника, задействованная для отвозки урожая, была укомплектована необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

Во всех сельхозорганизациях района не было организовано и проведено обучение работников, привлекаемых к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых кормов, по соответствующей программе пожарно-технического минимума.

По итогам проведенного рейда в адрес руководителей ОАО «Глусская Заря», ОАО «Заря Коммуны», ОАО «Глусский РАПТС», ОАО «Агрофирма «Славгородский», ОАО «Экспериментальная база «Глуск» направлены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности — обязанность каждого. От ее выполнения зависит сохранность урожая, как в поле, так и в местах его обработки и хранения. И если каждый подойдет к своей задаче с предельной ответственностью — уборочная страда на Глусчине завершится успешно и без происшествий.

Станислав БЕРЁЗКИН,

инспектор ГПиВО Глусского РОЧС