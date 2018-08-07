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На общественное обсуждение вынесен объект «Строительство городского кладбища юго-западнее д. Посеничи»

08.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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На общественное обсуждение вынесен объект «Строительство городского кладбища юго-западнее д. Посеничи»

Информация на общественное обсуждение объекта «Строительство городского кладбища юго-западнее д. Посеничи»

Общественное обсуждение проводится в форме информирования физических и юридических  лиц и анализа общественного мнения.

Организатором общественного обсуждения выступает Пинский городской исполнительный комитет (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, тел. 32-25-13).

Заказчик архитектурной концепции – коммунальное унитарное предприятие «УКС города Пинска» (225710, г. Пинск, ул. Студенческая, 16, тел. (80165) 63-64-54), разработчик – ОАО «Полесьегипроводхоз» (225710, г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35, тел. (80165) 31-64-04,31-63-67, тел/факс 31-63-06).

Реализация проекта планируется на земельном участке, расположенном на территории Республики Беларусь, Брестской области, в центральной части Пинского района в 0,2 километра юго-западнее д. Посеничи на землях КУПП «ЖКХ г. Пинска», УО «Брестской государственный учебный автомобильный комбинат», УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещева», учебно-производственного унитарного предприятия «Брестская областная автомобильная школа» общественного объединения «Белорусское общество автолюбителей», ИП Шоломицкого, ОАО «Оснежицкое». На объекте находится действующий автодром.

В настоящее время земельный участок, на котором предполагается размещение городского кладбища, представляет собой заросли древесно-кустарниковой растительности.

Архитектурной концепцией учтена близость размещения участка к железнодорожной станции Белорусской железной дороги и автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин, а также возможность организации подъезда для проведения мероприятий и обслуживания мест погребений.

Целью концепции является строительство нового городского кладбища у д. Посеничи Пинского района в связи с необходимостью расширения существующего городского кладбища, которое на данный момент полностью заполнено.

Основные технико-экономические показатели:

общее количество мест погребения – 17 209 мест, в т.ч. одиночных – 14 674, двойных – 2 277, почетных – 258;

количество секторов – 55;

общая площадь земельного участка – 16,8918 га;

площадь захоронений – 11,8289 га;

количество парковочных мест – 55, в т.ч. для инвалидов – 2;

площадь дорожных покрытий – 42 118 кв.м;

площадь озеленения – 8 812 кв.м;

ограждение территории – 1 726 м.

Проектным решением предусматривается выполнение целого комплекса мероприятий в части освоения рассматриваемой территории, в том числе:

— для электроснабжения наружного освещения центрального въезда и проезда устанавливается МТП -10/0,4-25кВА;

— водоснабжение с установкой емкостей для хранения привозной воды;

— устройство парковочных  мест, по периметру территории посев газонных травосмесей,;

— оборудование удобных подъездов, проездов, пешеходных дорожек с установкой указателей направления;

— устройство ритуальной площадки.

Объект представляет собой массив прямоугольной формы протяженностью с запада на восток 0,55 км, с юга на север – 0,42 км. Размер определен исходя из градостроительных норм (не менее 0,24 га на 1 000 жителей с учетом численности населения г. Пинска – 137 961 человек), геолого-гидрологических условий района, природной защищенности подземных вод, особенностей рельефа местности, состава грунта, природоохранных требований, а также долгосрочного содержания места погребения.

Ознакомиться с материалами архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство городского кладбища юго-западнее д. Посеничи» можно с 8 августа 2018 года по 11 сентября 2018 года в фойе на 3-м этаже в здании Пинского горисполкома по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 в рабочие дни с 8.00 до 17.00,
а также на официальном сайте Пинского горисполкома www.pinsk.gov.by.

Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится
20 августа 2018 года в 18.00 в актовом зале на 1-м этаже в здании Пинского горисполкома.

Замечания и предложения в период проведения общественного
обсуждения с 18 августа 2018 года по 11 сентября 2018 года направлять в Пинский горисполком по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 или на адрес электронной почты: contact@pinsk.by.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения регистрируются и направляются организатором общественного обсуждения для рассмотрения, обобщения и подведения итогов на архитектурно-градостроительном совете, формируемом Брестским областным исполнительным комитетом.

 
 
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