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Сильный ветер и ливни. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности
11.08.2018 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу из-за непогоды. Ожидаются ливни и сильный ветер, сообщает Белгидромет Минприроды.
В субботу, 11 августа, по западу республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Ранее синоптики
В Минске в субботу без существенных осадков, температура воздуха минимальная ночью +16…18 °С, максимальная днем +27…29 °С.
В воскресенье, по предварительному прогнозу, также ожидаются грозы и ветер.
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу из-за непогоды. Ожидаются ливни и сильный ветер.
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