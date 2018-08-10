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Сильный ветер и ливни. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности

11.08.2018 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу из-за непогоды. Ожидаются ливни и сильный ветер, сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Станислав Коршунов

В субботу, 11 августа, по западу республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в восточных и центральных районах страны будет в основном без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +11 °С по востоку до +20 °С по западу страны, максимальная температура днем +25…30 °С, в западных районах страны температура +19…24 °С.

В Минске в субботу без существенных осадков, температура воздуха минимальная ночью +16…18 °С, максимальная днем +27…29 °С.

В воскресенье, по предварительному прогнозу, также ожидаются грозы и ветер.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу из-за непогоды. Ожидаются ливни и сильный ветер.
 
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