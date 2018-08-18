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19 августа православный мир празднует Преображение Господне

19.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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19 августа по новому стилю Православная Церковь празднует один из двунадесятых праздников — Преображение Господне.

Праздник Преображения — это один из двунадесятых праздников, связанных с жизнью Господа Иисуса Христа. Событие это отражено в Новом Завете.

Господь в один из дней взял с собой ближайших апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на гору Фавор. Там они стали свидетелями удивительного события — произошло Преображение Господа.

Апостолы увидели Господа Иисуса Христа в Его небесном прославленном виде. Это событие было Христом совершено для того, чтобы укрепить апостолов и ближайших своих учеников в вере, потому что впереди им предстояло увидеть Крест, увидеть распятие их Господа. Конечно, это могло поколебать их веру. Для того, чтобы укрепить веру своих учеников, Господь показал им свою небесную славу, т.е. Он открыл перед ними небесную реальность. Показал им, как выглядит небесная реальность здесь, на земле.

И, конечно, для апостолов это было удивительным событием, они были в страхе и трепете. Особенно удивительным для них было то, что во время Преображения Господа они увидели ветхозаветных пророков — Илию и Моисея живых, беседующих с Господом. И это событие подтверждает те слова Иисуса Христа, что у Господа нет мертвых, Он есть Бог живых.

19 августа православный мир празднует Преображение Господне

Поэтому праздник Преображения является одним из великих двунадесятых праздников, который отмечается 19 августа, и смысл его в том, что, переживая это событие, воспоминая событие Преображения Господня, мы все должны помнить и о своем личном преображении, в первую очередь преображении своей души, своего нравственного состояния.

Это преображение можно осуществлять в Церкви и с помощью Церкви, с помощью церковных Таинств. Это то преображение, это та работа над собой, тот рост, который осуществляет каждый человек с помощью Божией. И это наше постепенное земное преображение, которое совершает человек в течение своей жизни, является как бы прообразом и подготовкой к тому преображению, которое переживет каждый христианин, каждый верующий человек после своей смерти, когда встретится с Господом уже в новой небесной реальности. Но подготавливаемся к Царству Небесному мы уже здесь, уже сейчас.

Анатолий ШЕЛЕСТ,
настоятель Св.-Воскресенского храма агр. Луки, иерей

 
 
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19 августа по новому стилю Православная Церковь празднует один из двунадесятых праздников — Преображение Господне. Праздник Преображения — это один
 
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