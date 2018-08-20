20 августа в Брест прибыл французский велопутешественник Жонас Берто. 28 дней назад он выехал из своего родного города Мон-де-Марсан в мемориальный велопробег в честь пилотов и механиков французского истребительного авиаполка «Нормандия — Неман». За его плечами уже более 2800 километров. Еще 2200 впереди.





Француза ждали в Брестской крепости утром. По плану около 9.00 по польскому времени он должен был подъехать к погранпереходу «Тересполь — Брест», пересечь на велосипеде границу и вместе со встречающей делегацией посетить экскурсию по мемориальному комплексу. Не сложилось — польские пограничники не разрешили иностранцу проехать через пункт пропуска на велосипеде. Жонасу пришлось ехать на вокзал и въезжать в Беларусь поездом Тересполь — Брест. Лишь к обеду он успешно пересек границу, покинул здание брестского железнодорожного вокзала, взобрался на увешанный сумками байк и приехал-таки в крепость.





«За все время была только одна ночь, когда я мог отдохнуть в нормальной кровати»

В свою велоэкспедицию Жонас отправился в память о пилотах и механиках французского истребительного авиаполка «Нормандия — Неман», который во время Великой Отечественной войны сражался с немцами на советско-германском фронте.

С легендарным формированием Жонас связан географически.

— Я родом из города Мон-де-Марсан. Именно там базируется сейчас полк «Нормандия — Неман», и именно оттуда началась наша мемориальная экспедиция, цель которой — почтить память боевого формирования и его роль во Второй мировой войне, — рассказывает велосипедист.





Малую родину француз покинул 23 июля, а официальный старт велопутешествию дан в городе Ле-Бурже, где дислоцировался полк после возвращения во Францию.

— Идея путешествия принадлежит мне. Ее поддержала мемориальная организация «Нормандия — Неман», которая занимается сохранением памяти об этом войсковом соединении. Я подумал, что французы не очень хорошо знают историю этого соединения и белорусско-российско-французского боевого братства, которое закалялось благодаря таким боевым единицам, как этот полк, и чья дружба была скреплена многочисленными жертвами и кровью. Мне кажется, моя миссия будет выполнена, если люди будут знать больше о полке «Нормандия — Неман».





График велопутешествия Жонаса плотный. В день он преодолевает в среднем около 100 километров. Как признается француз, иногда приходится жертвовать несколькими часами сна, чтобы выполнить поставленную задачу.

Экспедиция Жонаса проходит в спартанских условиях. Ночует велосипедист на природе. Когда есть время, он разбивает палатку, когда нет — спит на земле в спальнике. Питается француз сухпайком и консервами, которые разогревает на горелке.

— За все время у меня была только одна ночь, когда я мог отдохнуть в нормальной кровати, — вспоминает Жонас.

Отсутствие комфорта для Жонаса — не проблема. В прошлом он кадровый военный, солдат Французского иностранного легиона. Говорит, военная подготовка помогает ему в пути. Особенно психологически.

— В составе иностранного легиона было много русских и белорусов. Мы друг друга учили нашим языкам, но со временем я, к сожалению, забыл все, что выучил.





«Для меня очень важно остановиться в Бресте и в Минске»

За время экспедиции француз уже пересек Бельгию, Нидерланды, Германию, и Польшу. Впереди отрезок в 2200 км через Беларусь и Россию.

— После Беларуси я еду в Россию, в город Иваново, где впервые приземлилась эскадрилья «Нормандия — Неман» на советской земле. Затем у меня назначена встреча в Ярославле с последним оставшимся в живых русским механиком, который состоял в этом полку. Закончится мое путешествие в Москве.





После Бреста француз отправится в Минск:

— Для меня очень важно остановиться в Бресте и в Минске, посетить музей Великой Отечественной войны и могилу французского летчика в деревне Стефаново. Дальше поеду в Калугу и Тулу. Там есть аэродромы, на которых приземлялись самолеты «Нормандии — Неман». (…) Моя цель — почтить память белорусского и российского народов, которые внесли свой вклад в борьбу с фашизмом и поддерживали полк «Нормандия — Неман» на протяжении всей его боевой миссии.