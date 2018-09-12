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28-й день рождения сегодня празднует Белорусская республиканская пионерская организация
13.09.2018 19:08 — Новости Общества | БT
Сейчас в рядах Белорусской республиканской пионерской организации почти 700 тысяч школьников.
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