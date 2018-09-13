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Молоко снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

14.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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 Молоко снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневное употребление трех порций молочной продукции (молока, йогурта или сыра) снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, такие выводы были сделаны на основе исследования, которое охватило более 130 тыс. человек из 21 страны. Об этом пишет портал о науке «N+1» со ссылкой на данные, опубликованные в журнале The Lancet.

Машид Дехган из канадского Университета МакMастерa вместе с коллегами проанализировал данные исследования The Prospective Urban Rural Epidemiological (PURE), в котором приняли участие 136 тыс. респондентов в возрасте от 35 до 70 лет. Они заполняли специальную анкету, в которой отвечали на вопросы, касающиеся своей диеты. В PURE также были собраны данные о болезнях участников, их образе жизни, условиях, в которых они проживают. За добровольцами наблюдали свыше 9 лет. За это время 6,7 тыс. человек умерли, а 5,8 тыс. пережили инфаркт миокарда или инсульт.

Все участники исследования были разделены на четыре группы: те, кто не потребляет молочную продукцию; те, кто потребляет менее одной порции в день; те, кто потребляет 1-2 порции в день; те, кто ест более двух порций в день. Под одной стандартной порцией молочной продукции исследователи подразумевали стакан молока или йогурта (224 г), кусочек сыра (15 г) или чайную ложку сливочного масла (5 г).

Группа, которая не потребляла молочную продукцию совсем, имела более высокий риск смерти, причем как от сердечно-сосудистых заболеваний, так и по другим причинам.

Согласно исследованию, больше всего молочной продукции потребляют в Северной Америке и Европе (368 г в день, или более 4 порций), а меньше всего — на юге Азии, в Китае, Африке и юго-восточной Азии (147, 102, 91 и 37 г соответственно). Ученые отмечают, что их работа не отвечает на вопрос, почему потребление молочной продукции связано со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого необходимы дополнительные исследования. С одной стороны, они не исключают влияние неизвестных факторов, однако говорят о том, что это маловероятно, так как результаты были справедливы для разных стран с разным уровнем дохода.
Читать полностью: http://www.belta.by/kaleidoscope/view/moloko-snizhaet-risk-serdechno-317815-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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 14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневное употребление трех порций молочной продукции (молока, йогурта или сыра) снижает риск развития сердечно-сосудистых...
 
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