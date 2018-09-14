Одно из ведущих направлений – краеведческая работа





За окном 2018 год – время информационных технологий, когда большая часть человечества перешла на электронные книги. Доступность новейших гаджетов позволяет охватить весь библиотечный фонд мира, однако это все же не может заменить тихий шелест страниц бумажной книги. Библиотеки по-прежнему пользуются популярностью и для многих остаются единственной возможностью ознакомиться с необходимым массивом информации или бесценным творением – классикой.

Более 30 лет посвятила работе в библиотечной системе Алла Ивановна Певень (на снимке на 1-й стр.), из них 13 лет она работает организатором краеведческой работы в библиотеках района. Под ее руководством организуется поисковая работа библиотек: составляются летописи деревень, библиотек, хозяйств. И в 2018-м, который, как известно, объявлен Годом малой родины, эта работа приобретает особое значение. Для библиотек – это продолжение той большой кропотливой работы, которая ведется библиотекарями с 1995 года, с вводом областной краеведческой программы «Живая память Гомельщины».

– Краеведческая работа является одной из ведущих в деятельности Буда-Кошелевской центральной районной библиотеки. В 2006 году отделом библиотечной рекламы и маркетинга была разработана районная краеведческая программа «Мой родны кут, мой клопат i мой лёс». Центральная районная библиотека начала осуществлять методическое обеспечение ведущих направлений библиотечного поиска, систематизацию материалов по сельской местности и городу, выпуск библиографических справочников, проводить работу по изучению опыта лучших библиотек района и распространению его среди библиотек сети.

Итогом краеведческо-поисковой работы о знаменитых уроженцах края стали творчески оформленные альбомы, посвященные писателям-землякам Анатолию Зекову, Борису Адашкевичу, ветерану Великой Отечественной войны Евгению Далецкому. История города и района нашла отражение в многочисленных буклетах, краеведческих указателях, литературных сборниках, закладках и других информационно-рекламных изданиях.

На протяжении многих лет большое внимание уделяется литературному краеведению. Буда-Кошелевский район – уголок, который дал нашей национальной литературе многих авторов, он является родиной известных писателей и поэтов – членов Союза белорусских писателей: А. Зекова, Н. Чернявского, В. Дзюбы, В. Бобкова, В. Габеева, Т. Гореликовой, И. Шельманова, М. Стригалева, Ф. Господарева, многих непрофессиональных поэтов и прозаиков, авторов сборников произведений.

Уже собран материал по истории 30 сельских хозяйств района, 60 исчезнувших и исчезающих населенных пунктов Будакошелевщины, о населенных пунктах, которые исчезли с карты района после аварии на Чернобыльской АЭС, о местных названиях улиц, переулков, населенных пунктов, рек, урочищ, болот и т.д. нашего края, о фольклоре и его носителях на территории города и района, народных умельцах. Собран материал по истории библиотек и населенных пунктов.

В Год малой родины библиотеки включились в реализацию библиотечного проекта «Историко-культурное наследие Буда-Кошелевского края», рассчитанного на 2 года. Реализация проекта создаст возможность организации фонда уникальных краеведческих ресурсов на электронных и бумажных носителях, расширяющих представление о своеобразии историко-культурного наследия нашего района, где каждый сможет найти помощь и поддержку в вопросах, касающихся своей малой родины.

В библиотеках оформлены развернутые книжные выставки о крае, о знаменитых людях. В новом формате представлен краеведческий уголок в центральной районной библиотеке, где, кроме книг, находятся многочисленные буклеты, закладки, указатели различной краеведческой тематики. Большое внимание уделено городу Буда-Кошелево, людям, прославившим и прославляющим наш край. Для читателей абонемента раскрыта выставка-панорама «Край, дзе ты жывеш». Обновляются и дополняются новым материалом выставки в библиотеках сети, летописи библиотек.

В рамках проекта началась краеведческо-поисковая работа по сбору материалов о женщинах своего края, жизнь которых – настоящий пример для молодых, которые своим трудом, своей творческой и профессиональной деятельностью прославляют родной край. Уже собрано достаточно материала и начата работа по созданию информационно-краеведческого сборника «Портрет женщины 21 столетия».

По нашей инициативе проводятся и встречи с интересными людьми: Николаем Чернявским, Анатолием Зековым, Еленой Шульгой, Борисом Адашкевичем и многими другими, организуются презентации сборников наших земляков, писателей и поэтов, – рассказала Алла Ивановна.

Кстати

2018-й является юбилейным для многих библиотек Будакошелевщины. Так, в нынешнем году исполняется 70 лет Краснознаменской, Недойской, Потаповской и Рогинской сельским библиотекам, 65 лет празднует Николаевская сельская библиотека, 60 – Старобудская, 55 лет отметит Пенчинская сельская библиотека.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.