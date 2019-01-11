ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потянет 80 блоков сигарет. В Гродненской области задержали производителей «дронов-контрабандистов»

12.01.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Несколько человек производили и реализовывали беспилотные летательные аппараты, которые, в том числе, помогали перемещать контрабандные сигареты через границу. Клиентов искали через интернет. Их задержали, сообщает ТРК «Гродно».

Была проведена проверочная закупка. Стоимость грузового дрона — 7200 долларов, грузоподъемность — 20 кг (примерно 80 блоков сигарет), дальность полета — 10 километров. Управление осуществляется через ноутбук и GPS-навигацию. Во время закупки продавца задержали.

После установили и покупателей техники, те перемещали сигареты через границу из Беларуси в страны Евросоюза — Польшу и Литву.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело за покушение на незаконную предпринимательскую деятельность. Производителям «дронов-контрабандистов» грозит до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость грузового дрона - 7200 долларов, грузоподъемность - 20 кг (примерно 80 блоков сигарет), дальность полета - 10 километров.
 
Новости дня
Новости общества
 
Можно ли управлять тюбингом, ледянкой и санками: протестировали на себе (было больно)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика