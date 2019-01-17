Как дать отпор семейному скандалисту?





Сколько семейных скандалов в среднем фиксируется в нашем районе за год? Как оградить себя от семейного агрессора? Куда обращаться за помощью? На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Столинского РОВД В. В. Кулешов.

– Виталий Васильевич, назовите самые главные причины, приводящие к насилию в семье?

– Одной из главных предпосылок возникновения конфликтных ситуаций в семье является, то, что один либо оба супруга злоупотребляют спиртными напитками. Другой немаловажной проблемой является обстоятельство, что бывшие супруги после расторжения брака продолжают проживать на одной жилплощади. Ещё одной проблемой семейных взаимоотношений выступает ревность.

– Сколько семейных скандалов зафиксировано в ушедшем году?

– На территории района было зарегистрировано 501 сообщение о семейных скандалах – это на 57 меньше, чем в 2017 году. К административной ответственности за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений по ч. 1 и ч. 2 ст. 9.1 КоАП (умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия), ст. 9.3 КоАП (оскорбление) были привлечены 311 граждан.

Возбуждено 6 уголовных дел по ст. 153 УК Республики Беларусь «Умышленное причинение легкого телесного повреждения»; 5 уголовных дел по ст. 154 УК Республики Беларусь «Истязание»; 4 уголовных дела по ст. 186 УК Республики Беларусь «Угроза убийством»; 1 уголовное дело по ст. 189 УК Республики Беларусь «Оскорбление».

– Расскажите о самых серьёзных преступлениях 2018-го, которые начинались с обычной семейной ссоры…

– В декабре 2018 года житель г. Столина Б. 1968 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по месту жительства умышленно совершил убийство своей жены. Столинским РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь.

6 января 2018 года по месту жительства в аг. Верхний Теребежов гражданка П. в ходе ссоры, используя в качестве орудия нож, нанесла им один удар в область спины своего сожителя С., чем причинила ему тяжкие телесные повреждения.

В феврале 2018 года уроженец и житель аг. Велемичи Р., находясь по месту жительства, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим отцом нанес последнему один удар ножом в область грудной клетки справа, причинив тем самым тяжкие телесные повреждения.

– Куда обращаться жертвам семейного насилия? На какую помощь они могут рассчитывать?

– Пострадавшие от насилия могут обратиться за помощью по телефонам «Горячей линии» УВД Брестского облисполкома: 8-0162-45-62-15, 8-029-524-96-42 (МТС), 8-029-690-49-25 (ВЕЛКОМ), в Столинский РОВД по телефонам: 8-029-205-31-62 (МТС) или «102».

Вместе с тем согласно Закону Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» одной из правовых форм, направленных на профилактику преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, является вынесение защитных предписаний. Важно знать, что защитное предписание применяется после вынесения постановления о наложении административного взыскания за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи.

В 2018 году было вынесено 68 (на 33 больше, чем в 2017 году) защитных предписаний в отношении семейных аргессоров, которые на момент срока действия вынесенного защитного предписания покидают совместное жилое помещение.

Специалистами Территориального центра социального обслуживания населения г. Столина оказывается психологическая, юридическая и социальная помощь гражданам, пострадавшим от домашнего насилия. Столинским районным исполнительным комитетом определено место для оказания социальных услуг временного приюта жертвам торговли людьми, лицам, пострадавшим от насилия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий.

На территории страны работает общереспубликанская «горячая линия» для жертв домашнего насилия: 8-801-100-801. При обращении оказывается помощь психологом, юристом и социальным работником.

Лилия ГУЩА

С 14 по 28 января Столинским РОВД проводится комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Проводятся рейды и профилактическая работа с лицами, которые допускают правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Об одном из таких рейдов с участием корреспондента “НП” читайте в наших ближайших номерах.