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Молодой учёный из ПолесГУ Ирина Беда считает, что будущее – за биотехнологиями

27.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Сегодня невозможно представить развитие страны без инновационных разработок. Успешно трудятся в различных направлениях науки молодые ученые, которые активно внедряют свои идеи. В их числе и героиня нашего материала – младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий в растениеводстве Полесского государственного университета Ирина Беда.

Молодой учёный из ПолесГУ Ирина Беда считает, что будущее – за биотехнологиями
Научно-исследовательская лаборатория клеточных технологий в растениеводстве Полесского университета была создана в 2010 году. Здесь разработаны технологические регламенты производства в промышленных объемах посадочного материала ягодных и декоративных культур, представляющих собой точные генетические копии исходно взятых маточных, высокопродуктивных и стрессоустойчивых растений. Сегодня в коллекционный фонд лаборатории входят более 30 сортов голубики, декоративные хвойные растения, смородина черная, ремонтантная малина, жимолость синяя, облепиха крушиновидная и другие растения. Сотрудники лаборатории занимаются разработкой посадочного материала с использованием клеточных технологий, размножают различные растения, которые затем реализуют юридическим и физическим лицам.

Несмотря на то, что на улице снег и морозы, в лаборатории клеточных технологий царит своя, «весенняя» атмосфера. Здесь тепло и много света, а под яркими светодиодными лампами в специальных колбах тянутся вверх хрупкие росточки растений. Сотрудники лаборатории выращивают голубику и облепиху, малину и смородину «in vitro», то есть в… пробирках.

Молодой учёный из ПолесГУ Ирина Беда считает, что будущее – за биотехнологиями
Суть технологии в том, что ученые берут часть материнского организма, делают ее стерильной с помощью специальных растворов, а затем высаживают в специальную питательную среду. Когда черенки подрастают, их делят на несколько частей. Новые побеги используются в микроклональном размножении. Получается, что из одного здорового материнского растения можно получать точно такие же, генетически идентичные исходному материалу, которые будут обладать высокопродуктивными свойствами.

Интересно, что рассаду здесь производят круглый год и за достаточно небольшой период. Благодаря инновационному опыту, экспериментальным исследованиям и правильному уходу крохотные ростки в стерильных условиях превращаются в саженцы, которые можно отправлять в грунт. Изучение, размножение растений, подбор оптимальной питательной среды для каждого сорта и вида и, как итог, получение большого количества качественного посадочного материала. Таковы главные задачи, над которыми работают сотрудники лаборатории каждый день.

Молодой учёный из ПолесГУ Ирина Беда считает, что будущее – за биотехнологиями
Ирина Беда – не новичок в науке. Сотрудничать с лабораторией клеточных технологий она начала еще во время учебы на 2 курсе в Полесском университете, где получала специальность биолога-биотехнолога. Пинчанку настолько увлекли научные исследования, что она работала здесь лаборантом, участвовала в конференциях, публиковалась в различных журналах. После окончания вуза девушка продолжила обучение в магистратуре. В своей диссертации Ирина исследовала микроклональное размножение облепихи крушиновидной и разрабатывала питательную среду для этого растения.

– Вообще, считалось, что облепиха сложно поддается методу микроклонального размножения, поэтому для меня это был своего рода вызов. В итоге нам удалось получить хороший посадочный материал. Облепиха очень полезна, используется в косметике, лекарственных средствах, из нее делают продукты питания, джемы, варенье. Считаю, что в наших условиях это очень перспективное растение, ведь облепиха не требовательна к почве, как, например, та же голубика, и не подвержена болезням. Она идеально подходит для органического земледелия. К слову, со своей идеей в 2018 году я принимала участие в конкурсе инновационных проектов молодых разработчиков Pinsk Invest Weekend, где заняла первое место, –  рассказывает Ирина.

Молодой учёный из ПолесГУ Ирина Беда считает, что будущее – за биотехнологиями
Уже около трех лет Ирина Беда работает младшим научным сотрудником, а также является заместителем заведующего научно-исследовательской лабораторией клеточных технологий в растениеводстве. Моя собеседница считает, что для успешной работы в сфере биотехнологий не обойтись без усидчивости, упорства, увлеченности биологией и химией. Это достаточно кропотливый и непростой труд. Но, как доказывает своим примером Ирина Олеговна, в научных исследованиях нет ничего невозможного.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

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