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Молодой учёный из ПолесГУ Ирина Беда считает, что будущее – за биотехнологиями
27.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Сегодня невозможно представить развитие страны без инновационных разработок. Успешно трудятся в различных направлениях науки молодые ученые, которые активно внедряют свои идеи. В их числе и героиня нашего материала – младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий в растениеводстве Полесского государственного университета Ирина Беда.
Несмотря на то, что на улице снег и морозы, в лаборатории клеточных технологий царит своя, «весенняя» атмосфера. Здесь тепло и много света, а под яркими светодиодными лампами в специальных колбах тянутся вверх хрупкие росточки растений. Сотрудники лаборатории выращивают голубику и облепиху, малину и смородину «in vitro», то есть в… пробирках.
Интересно, что рассаду здесь производят круглый год и за достаточно небольшой период. Благодаря инновационному опыту, экспериментальным исследованиям и правильному уходу крохотные ростки в стерильных условиях превращаются в саженцы, которые можно отправлять в грунт. Изучение, размножение растений, подбор оптимальной питательной среды для каждого сорта и вида и, как итог, получение большого количества качественного посадочного материала. Таковы главные задачи, над которыми работают сотрудники лаборатории каждый день.
– Вообще, считалось, что облепиха сложно поддается методу микроклонального размножения, поэтому для меня это был своего рода вызов. В итоге нам удалось получить хороший посадочный материал. Облепиха очень полезна, используется в косметике, лекарственных средствах, из нее делают продукты питания, джемы, варенье. Считаю, что в наших условиях это очень перспективное растение, ведь облепиха не требовательна к почве, как, например, та же голубика, и не подвержена болезням. Она идеально подходит для органического земледелия. К слову, со своей идеей в 2018 году я принимала участие в конкурсе инновационных проектов молодых разработчиков Pinsk Invest Weekend, где заняла первое место, – рассказывает Ирина.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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