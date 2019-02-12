«Позвонил майор из ГУВД». Танцевальный флешмоб против домашнего насилия запретили

Танцевальный флешмоб против насилия, который должен был пройти в Dana Mall 14 февраля, проводить запретили. Об этом сообщили его организаторы на своей странице в Facebook .

«Нам очень больно это сообщать, но ГУВД не разрешило нам танцевать против насилия. Репетиция и танцевальный флешмоб, который должен был пройти 14 февраля отменяется», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, «позвонил майор из ГУВД Мингорисполкома» сказал, что флешмоб — массовое мероприятие.

— Одобрить танцевальный флешмоб в Мингорисполкоме в короткие сроки мы тоже не смогли, потому что реальный срок согласования — 15 дней.

Правда, организаторы надеются, что мероприятие им удастся согласовать и оно пройдет «ближе к 8 марта». А пока призывают всех желающих поучаствовать в нем онлайн

— Танцуйте дома, на работе или просто фотографируйтесь с поднятой вверх рукой и указательным пальцем (характерный жест флешмоба), а полученные фото и видео выкладывайте в социальные сети с хештегом #onebillionrisingby2019 . Ведь онлайн движение с ГУВД точно не нужно согласовывать!

Напомним, танцевальный флешмоб против домашнего насилия должен был пройти в День святого Валентина в ТРЦ Dana Mall. Мероприятие планировалось в рамках международной инициативы One Billion Rising — танцевальной кампании, объединяющей более 190 стран мира.