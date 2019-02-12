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«Позвонил майор из ГУВД». Танцевальный флешмоб против домашнего насилия запретили
13.02.2019 00:14 — Новости Общества | Tut.by
Танцевальный флешмоб против насилия, который должен был пройти в Dana Mall 14 февраля, проводить запретили. Об этом сообщили его организаторы
«Нам очень больно это сообщать, но ГУВД не разрешило нам танцевать против насилия. Репетиция и танцевальный флешмоб, который должен был пройти 14 февраля отменяется», — говорится в сообщении.
По словам организаторов, «позвонил майор из ГУВД Мингорисполкома» сказал, что флешмоб — массовое мероприятие.
— Одобрить танцевальный флешмоб в Мингорисполкоме в короткие сроки мы тоже не смогли, потому что реальный срок согласования — 15 дней.
Правда, организаторы надеются, что мероприятие им удастся согласовать и оно пройдет «ближе к 8 марта». А пока призывают всех желающих поучаствовать в нем онлайн
— Танцуйте дома, на работе или просто фотографируйтесь с поднятой вверх рукой и указательным пальцем (характерный жест флешмоба), а полученные фото и видео выкладывайте в социальные сети с хештегом
Напомним, танцевальный флешмоб против домашнего насилия
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- Одобрить танцевальный флешмоб в Мингорисполкоме в короткие сроки мы тоже не смогли, потому что реальный срок согласования - 15 дней, - сообщили организаторы
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