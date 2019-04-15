Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с решением о проведении мониторинга №30 от 26.03.2019 по состоянию на 12.04.2019 проведен мониторинг ЗАО «Магазин «Товары для дома» по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, д. 27. В ходе проведения выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. В ходе проведения мониторинга проверено соблюдение законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики Пинского отдела Департамента Охраны, нарушений не выявлено.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Колб.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №31 от 26.03.2019 по состоянию на 12.04.2019 проведен мониторинг ООО «Стехол» ресторан-клуб «Франт» по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, д.33. В ходе проведения выявлено нарушение «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. В ходе проведения мониторинга проверено соблюдение законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики ОАО «ЗащитаСпецСервис», нарушений не выявлено.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Колб.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №32 от 26.03.2019 по состоянию на 12.04.2019 проведен мониторинг магазинов «Златка» СООО «ЗЛАТКА». В ходе проведения выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. В ходе проведения мониторинга магазина «Златка» г.Пинск, ул.Первомайская, д.55 проверено соблюдение законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики ОАО «Ювитал», нарушений не выявлено.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Колб.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №38 от 08.04.2019 по состоянию на 12.04.2019 проведен мониторинг Римско-Католического прихода святых Петра и Павла по адресу: Пинский район, г.п. Логишин, ул. Томилова, 82а. В ходе проведения выявлено нарушение «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

В итоге проведенных мониторингов, при выявлении нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», руководству организаций вручены рекомендации по устранению выявленных мероприятий.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Колб.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга № 38 инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М., проведен мониторинг Римско-Католического костела святого Бенедикта по адресу: г. Пинск, ул. Янищиц, 1Б. В ходе проведения мониторинга были выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ОАО «Спецавтоматика». В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено.

Настоятелю Римско-Католического костела Святого Бенедикта, расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Янищиц 1Б, Ладыко Чеславу Казимировичу вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга № 27 инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС проведен мониторинг ОАО «Полесские журавины» по адресу: Пинский р-н, д. Селище, ул. Пинская 2.

В ходе проведения мониторинга были выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ОАО «Спецавтоматика». В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено.

По выявленным нарушениям направлены рекомендации в адрес директора ОАО «Полесские журавины» Лягуского Василия Григорьевича по адресу: Пинский р-н, д. Селище, ул. Пинская 2.