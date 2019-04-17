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В историко-краеведческом музее прошел круглый стол, посвященный Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Беларуси

18.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В историко-краеведческом музее прошел круглый стол, посвященный Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В историко-краеведческом музее прошел круглый стол, посвященный Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Беларуси

Организатором мероприятия выступила районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов.

На встречу с учащимися средней школы №1 райцентра пришли ветераны труда и те, кому есть что рассказать подрастающему поколению о героическом прошлом нашего народа. Председатель районной ветеранской организации Мария Максимчикова рассказала школьникам о том, какие мероприятия проводятся в районе по увековечиванию памяти героев, павших в боях за освобождение нашей страны, что делается для улучшения условий жизни ветеранов, ремонту и благоустройству памятников и воинских захоронений, а также об условиях конкурса «Беларусь помнит», приуроченного Дню Победы.

С большим интересом ребята слушали ветерана педагогического труда Николая Чепикова, который рассказал о героическом прошлом нашей Родины, наступательной операции «Багратион», об освобождении Беларуси, и том, как наш наша страна поднималась из руин и возрождалась. С жизненным и боевым путем своего отца Александра Андреенко , кавалера трех орденов «Славы», познакомила его дочь, Валентина Андреенко. О своем брате и супруге, участниках Великой Отечественной войны, рассказала Лидия Бычкова.

У каждого из выступавших, своя жизненная история, которая так или иначе связана с Великой Отечественной войной. Старшее поколение еще живо хранит в памяти события тех страшных лет и считает своим долгом передать эти воспоминания молодежи, чтобы они помнили о подвиге нашего народа и берегли мир на земле.

В историко-краеведческом музее прошел круглый стол, посвященный Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Беларуси
В историко-краеведческом музее прошел круглый стол, посвященный Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Беларуси
В историко-краеведческом музее прошел круглый стол, посвященный Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Беларуси
В историко-краеведческом музее прошел круглый стол, посвященный Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Беларуси

Ольга МАРЦЕЛЕВА
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В историко-краеведческом музее прошел круглый стол, посвященный Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. ...
 
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