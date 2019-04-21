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В воскресенье в Минске горела многоэтажка. Спасатели эвакуировали 12 человек

22.04.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за пожара в многоэтажке пришлось эвакуировать 12 человек. Из загоревшейся квартиры спасли женщину и ее дочь. Об этом сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

В воскресенье 21 апреля в 12−24 спасателям сообщили о задымлении в жилом доме на улице Гурского. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окна на шестом этаже шел сильный черный дым.

Выяснилось, что в квартире загорелось имущество. С этажа выше сотрудники МЧС спасли женщину и ее 5-летнюю дочь — они не пострадали. Кроме того, спасатели эвакуировали еще 12 человек с верхних этажей, 5 из них — дети.

Огонь повредил имущество лоджии на площади четыре квадратных метра, закопчена квартира. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем: кто-то бросил окурок с верхнего этажа.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за пожара в минской многоэтажке пришлось эвакуировать 12 человек. Из загоревшейся квартиры спасли женщину и ее дочь
 
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