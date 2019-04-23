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Полный зал зрителей: Степе Юданову помогли всей Минской областью

24.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Вчера здесь к благотворительному марафону БРСМ «Все краски жизни для тебя» присоединились неравнодушные к чужой беде жители не только Борисова, но и всей Минской области. Звезды белорусской эстрады – Анастасия Тиханович, Иван Вабищевич, Артем Михаленко, Хелена Мерааи, Егор Канн, Ольга Сацюк, ALEN HIT, группа «PROвокация», шоу казачьей песни «Маме нравится», творческая мастерская эстрадного искусства «Хвiлiнка» и другие – выступили в поддержку тяжело больного пятилетнего борисовчанина Степана Юданова.

У малыша – детский церебральный паралич, спастический тетрапарез 3 степени тяжести. Степка уже прошел несколько курсов лечения в Китае, что принесло отличные результаты. Сейчас он нуждается в очередном этапе лечения, чтобы наконец-то сделать свои первые шаги.

На протяжении более двух часов артисты белорусской эстрады согревали сердца своими проникновенными песнями про любовь, простое человеческое счастье, добро…

«Степа, у тебя все должно получиться – ведь столько людей за тебя!» – обратился певец Иван Вабищевич к малышу, который присутствовал на концерте с родителями, бабушкой и сестренкой.

Какой ребенок не любит подарки? Зная это, многие исполнители приехали в Борисов не с пустыми руками. Плюшевые медведи, машинка, сладости – это лишь неполный список того, что подарили юному борисовчавнину. Но самое главное – удалось собрать более 7 тысяч рублей.

– Сегодня мы стали волшебниками для Степы, а завтра кто-то станет для нас, – сказала ведущая Ольга Сацюк, прощаясь со зрителями.

Организаторы мероприятия благодарят всех, кто откликнулся помочь Степе Юданову.

Подробнее читайте на страницах «Адзінства»

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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«Как много прекрасных людей с добрым сердцем», – первая мысль, пронесшаяся в голове, когда я увидела полный зал зрителей в городском Дворце культуры.
 
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